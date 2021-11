Kościński: Polski Ład to ogromna zmiana dla wszystkich

Podpisanie ustawy podatkowej przez prezydenta oznacza, że Polski Ład wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. To ogromna zmiana dla wszystkich – powiedział w środę minister finansów Tadeusz Kościński w TVP Info.

Prezydent Andrzej Duda w środę podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza rozwiązania podatkowe zapisane w rządowym programie Polski Ład.

Dodał, że jednym z celów Polskiego Ładu jest zwiększenie wydatków na służbę ochrony zdrowia, a zmiany w ustawach podatkowych umożliwiają uzyskanie odpowiednich środków.

„Chcemy także, aby podatki w Polsce były bardziej sprawiedliwe. Obecnie ci, co mniej zarabiają, płacą procentowo więcej. W ramach Polskiego Ładu to zmieniamy. Podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł oznacza, że obejmie ona ok. 40 proc. średniego wynagrodzenia. Poza tym podwyżka progu podatkowego sprawi, że o połowę mniej więcej spadnie liczba osób płacących wyższy podatek” – powiedział Tadeusz Kościński.