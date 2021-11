Technologie chmurowe mogą przynieść Polsce nawet 121 mld zł

Upowszechnienie technologii chmurowych w polskich firmach i instytucjach publicznych może przynieść do 2030 r. dodatkowe 121 mld zł, co odpowiada 4 proc. PKB Polski - przekonują autorzy raportu „Chmura 2030” firmy McKinsey&Company

W raporcie wskazano, że polskie przedsiębiorstwa i instytucje wdrażają rozwiązania chmurowe na 1,5-krotnie niższym poziomie niż średnia w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyjaśniono, że z chmur korzystamy głównie w aplikacjach biurowych i oprogramowaniach do współpracy typu CRM. Najczęściej takie rozwiązania są wykorzystywane w firmach w sektorze teleinformatyki (64 proc.) i mediów (46 proc.). Na drugim końcu z kolei są: hotelarstwo i gastronomia (15 proc.), budownictwo (17 proc.) i handel (20 proc.).

Tymczasem autorzy raportu przekonują, że upowszechnienie technologii chmurowych w polskich firmach i instytucjach publicznych może wytworzyć do 2030 r. wartość dodaną w wysokości 27 mld euro (121 mld zł), czyli odpowiadającą 4 proc. PKB Polski. „82 proc. tej wartości mogłoby pochodzić z nowo powstałych przedsiębiorstw i innowacyjnych produktów cyfrowych, których stworzenie umożliwi lub przyspieszy architektura chmurowa. Pozostałe 18 proc. może wynikać z korzyści, które odniesie bardziej tradycyjny biznes, np. obniżenie kosztów IT, mniejsze przestoje w pracy wywołane awariami oraz automatyzacja pracy. Technologie przyszłości, które powstaną w oparciu o chmurę, stanowią dodatkowe, trudne do oszacowania źródło wartości dodanej” - napisano w opracowaniu.

Zdaniem McKinsey&Company największe korzyści wynikające z upowszechnienia chmury obliczeniowej może odnieść handel detaliczny, sektor produktów szybkozbywalnych (FMCG) oraz transport i logistyka.

Udział tych branż w generowaniu wartości dodanej dzięki chmurze może wynieść 28 proc. Kolejne 15 proc. przyniosłaby branża budowlana, przemysł motoryzacyjny oraz montażowy. W samym tylko handlu detalicznym wykorzystanie na przykład dynamicznych cen, inteligentnych promocji oraz optymalizacji stanów magazynowych, wsparte dzięki techno- logiom chmurowym, mogą przynieść 2,7 mld euro. Kolejne 2,5 mld euro może zostać wygenerowane w branży FMCG między innymi dzięki automatyzacji produkcji, zwiększeniu wydajności pracy czy optymalizacji zużycia energii - wyjaśniono.

Autorzy raportu przekonują, że Polska ma solidne podstawy do tego, by wykorzystać potencjał chmury. Wyjaśniono, że chodzi o odpowiednią skalę, dynamikę i punkt startowy transformacji cyfrowej. Podkreślono, że już w 2019 r. PKB Polski wyniósł 500 mld euro, czyniąc z niej największą gospodarkę Europy Środkowo-Wschodniej, generującą 36 proc. PKB całego regionu.

Polska już wcześniej podjęła działania, które ułatwią migrację firm do chmury, takie jak stworzenie w ramach sektora publicznego własnego dostawcy rozwiązań chmurowych – Operatora Chmury Krajowej (OChK). Jak wynika z naszych wcześniejszych analiz, przygotowanych na potrzeby raportów o Cyfrowych Challengerach, Polska dysponuje już infrastrukturą technologiczną umożliwiającą przenoszenie biznesu do chmury. Co więcej, gospodarka cyfrowa kraju szybko się rozwija - zwrócono uwagę.

McKinsey&Company uważa, że aby przyspieszyć rozwój technologii chmurowych nad Wisłą Polska powinna wyeliminować pięć czynników, które to ograniczają. Są to: brak odpowiedniej wiedzy na temat tych technologii, niepewność regulacyjna, obawy o bezpieczeństwo danych, deficyt kompetencji IT oraz obciążenia finansowe.

Raport wskazuje, że firmy przyznają, iż nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat rozwiązań chmurowych. 42 proc. z nich wciąż uważa za najważniejszy powód migracji do chmury oszczędność kosztów, nie mając świadomości istnienia bardziej zaawansowanych narzędzi, które mogą pomóc w pełni wykorzystać możliwości chmury. Jedna trzecia firm w Polsce wyraża też niepewność związaną z fizyczną lokalizacją centrów danych, co - jak podkreślono - jest szczególnie ważne w sektorach, które są ściśle regulowane. Przedsiębiorstwa po prostu obawiają się, że jeśli przeniosą się do chmury przestaną spełniać skomplikowane wymogi regulacyjne. Firmy - jak zaznacza raport - mają także obawy związane z bezpieczeństwem usług chmurowych.

Według McKinsey&Company, aby przyspieszyć wdrażanie rozwiązań chmurowych w Polsce, należy podjąć działania w sektorze publicznym, w sektorze przedsiębiorstw oraz wśród obywateli.

Sektor publiczny ma kluczowe znaczenie dla transformacji na skalę ogólnokrajową. Chodzi o wsparcie finansowe oraz przegląd prawa i tego, jak jest interpretowane. Sektor publiczny mógłby również dawać przykład, wykorzystując potencjał chmury w instytucjach publicznych - zachęca raport.

Po drugie podkreślono, że firmy nie powinny ignorować szans, jakie daje im migracja do chmury. Powinny zdać sobie sprawę z wartości dodanej takiego rozwiązania - szybszy rozwój i optymalizacja kosztów. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny przygotować strategię przejścia do chmury, która obejmie też tworzenie odpowiednich kompetencji, a następnie konsekwentnie wprowadzać ją w życie.

PAP/KG