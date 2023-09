Moody's: Deficyty fiskalne Polski będą maleć od 2025

- Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie do 4,9 proc. PKB w tym roku i obniży się do 4 proc. PKB w 2024 r., podał Moody’s Investors Service. Dług w relacji do PKB wzrośnie do 52 proc. w 2024 r.

Prognozujemy deficyt fiskalne sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 4,9 proc. PKB w 2023 r. i około 4 proc. w 2024 r., a relacja długu do PKB wzrośnie w przyszłym roku do około 52 proc., z 49,1 proc. w 2022 r. Plany rządu wskazują jednak na ryzyko wzrostu naszych prognoz.” - czytamy w raporcie „Credit Outlook”.

Agencja oczekuje, że deficyt spadnie poniżej 3 proc. PKB począwszy od 2025 r., ograniczy wzrost obciążenia długiem do poziomu znacznie poniżej 60 proc. PKB zgodnie z unijnym paktem stabilności i wzrostu.

Odnosząc się do projektu budżetu na 2024 r. Moody’s podkreśla, że jest on sprzeczny z unijnymi przepisami fiskalnymi ograniczającymi deficyt budżetowy do 3 proc. PKB, które po zniesieniu w ramach ogólnej klauzuli korekcyjnej po pandemii, „będą ponownie obowiązywać od przyszłego roku, a zatem mogą potencjalnie jeszcze bardziej jeszcze bardziej nadwyrężyć i tak już sporne stosunki z UE”.

Rosnące deficyty zwiększą obciążenie długiem Polski do 54 proc. PKB zgodnie z projektem budżetu, co jest czynnikiem negatywnym dla oceny wiarygodności kredytowej, ale spodziewamy się spadku deficytów od 2025 roku” - czytamy dalej w raporcie.

Według agencji, średnioterminowe perspektywy fiskalne będą zależeć od wyniku wyborów.

Polskie rządy są tradycyjnie konserwatywne fiskalnie, a obecny premier mówił o potrzebie ograniczenia wydatków. Gdyby doszło do zmiany rządu, nie spodziewalibyśmy się radykalnego wzrostu wydatków strukturalnych, takich jak wydatki na wojsko, ani znaczącej redukcji transferów socjalnych. Jednak wydatki pozabudżetowe z funduszy specjalnych mogą ulec zmniejszeniu, wraz z wdrożeniem kolejnej reformy systemu podatku dochodowego - napisano także.

Rząd przyjął projekt budżetu państwa na 2024 r. z deficytem 164,8 mld zł. Planowane w 2024 roku potrzeby pożyczkowe netto budżetu mają wynieść 225,4 mld zł, a potrzeby brutto: 420,6 mld zł.

Przewidywana w projekcie budżetu relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) ma wynieść 49,3 proc. na koniec 2023 r. i 54,0 proc. na koniec 2024 r.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s - na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Najbliższy przegląd ratingu Polski Moody’s planuje na 22 września.

(PAP Biznes)/ISBnews/gr

