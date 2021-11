Błaszczak: musimy być przygotowani na to, że atak hybrydowy będzie trwał miesiące

Musimy być przygotowani na to, że cały proces ataku hybrydowego będzie trwał miesiące. Widać to po postawie reżimu białoruskiego, który niewątpliwie utrzymuje się przy władzy tylko dlatego, że ma wsparcie Kremla – mówił szef MON Mariusz Błaszczak

W piątek doszło do 195 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze SG wydali 82 cudzoziemcom postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Zatrzymano 5 cudzoziemców – przekazała w sobotę na Twitterze Straż Graniczna.

O noc na granicy był pytany w sobotni poranek w RMF FM szef MON. „Nie odbiegała od tego, co działo się w poprzednich dniach i nocach, a więc były ataki na polską granicę” – przekazał. „Teraz metoda została przyjęta trochę inna przez migrantów i przez służby białoruskie, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że te ataki są kierowane przez służby białoruskie, a więc metoda polegająca na tym, że mniejsze grupy ludzi próbują sforsować granicę w wielu miejscach” – dodał.

Błaszczak pytany, czy w związku z tym, że w Kuźnicy na przejściu granicznym z Białorusią jest spokojnie, to jest to jaskółka zwiastująca koniec konfliktów czy może cisza przed burzą.

Musimy się przygotować na to, że ten problem będzie istniał przez miesiące – odpowiedział -To jest scenariusz rozpisany na czas długi – dodał.

Niewątpliwie to, że polscy policjanci, żołnierze we wtorek w Kuźnicy Białostockiej nie dopuścili do tego, żeby szturm, który był wówczas dokonywany na polską granicę, się udał, a więc obronili polską granicę, to spowodowało, że Łukaszenko dzisiaj ma problem, to spowodowało, że Łukaszenko szuka innej możliwości ataku hybrydowego – mówił szef MON.