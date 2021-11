CPK. Podpisano umowę ws. tunelu dla Kolei Dużych Prędkości

Umowę na opracowanie projektu budowlanego 4-kilometrowego tunelu dalekobieżnego dla Kolei Dużych Prędkości w Łodzi podpisali we wtorek przedstawiciele spółki CPK z konsorcjum firm Metroprojekt oraz Sud Architekt Polska. Prace budowalne mają ruszyć w 2023 roku.

Umowę wartą 59,8 mln zł netto podpisano we wtorek na dworcu Łódź Fabryczna, gdzie ma zaczynać się tunel dla pociągów dalekobieżnych, w tym dla Kolei Dużych Prędkości.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Marcin Horała zaznaczył, że to pierwsza z inwestycji CPK, która weszła w fazę projektowania i posiada decyzję środowiskową.

„Tak, jak mamy ponad 1000 km linii kolejowych w opracowaniach przygotowawczych, tak to jest pierwszy odcinek, w którym przechodzimy do kolejnego etapu, już etapu projektowego. (…) Największa korzyść z tunelu będzie w tym miejscu, bo łodzianie zyskają cały szereg nowych szybkich połączeń: do Poznania, a dalej Berlina, do Wrocławia, a dalej do Pragi, ale też przede wszystkim do CPK i Warszawy. Połączenie 45 minut do Warszawy będzie przełomem” – podkreślił.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wskazał, że dzięki szybkiemu połączeniu do stolicy realna stanie się idea duopolis, czyli przybliżenia Warszawy i Łodzi. „To wielka i jedyna szansa dla Łodzi” – przekonywał.

Biegnący pod Łodzią 4-kilometrowy tunel ma być jednym z kluczowych elementów trasy kolei dużych prędkości między Warszawą i Łodzią oraz Poznaniem i Wrocławiem, czyli tzw. „Y”. Stanie się on częścią linii kolejowej nr 85 w ramach tzw. szprychy nr 9, czyli nowej trasy kolejowej z Warszawy przez CPK, Łódź i Sieradz, a dalej do Wrocławia i Poznania. Jego powstanie umożliwi Łodzi włączenie do sieci kolei dużych prędkości. Dzięki temu czasu przejazdu koleją z Łodzi do CPK ulegnie skróceniu do 30 minut; Warszawy do 45 minut, zaś Wrocławia i Poznania - do 1 godz. 10 min.

Według harmonogramu pierwsze podziemne prace budowlane mają ruszyć w 2023 r. Tunel ma być gotowy w tym samym czasie co Port Solidarność, czyli przed końcem 2027 r.

