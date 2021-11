Wśród migrantów Afgańczycy mogący mieć przeszkolenie bojowe

Wśród migrantów, którzy ostatnio przybywają na Białoruś pojawiają się Afgańczycy, którzy od dłuższego czasu mają powiązania z terytorium Rosji - poinformował w poniedziałek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że niektórzy z nich mogą mieć przeszkolenie bojowe.

Dodał, że „niektórzy z nich są po rosyjskich kursach wojskowych i mogą mieć przeszkolenie bojowe. Po przybyciu na Białoruś próbują przekraczać granicę RP” - napisał w kolejnym wpisie.

Do wpisu dołączył zdjęcie Afgańczyka zatrzymanego w Polsce we wrześniu 2021 r. Mężczyzna miał przybyć do Polski zaraz po zakończonym kursie wojskowym w Rosji.