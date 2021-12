WIDEO. Nalot na produkcję nielegalnych automatów do gier

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła 94 nielegalne automaty do gier oraz części do ich produkcji i serwisowania. Urządzenia były ukryte na zapleczu zakładu produkcyjnego. Zabezpieczona dokumentacja świadczyła o kolportowaniu automatów do punktów na terenie całej Polski.

KAS skontrolowała pojazd, którym były przewożone nielegalne automaty do gier. Funkcjonariusze sprawdzili też miejsce, z którego automaty zostały wysłane – był to zakład produkcyjno-serwisowy nielegalnych automatów.

W pomieszczeniach budynku znajdowały się 94 urządzenia do prowadzenia nielegalnych gier oraz części automatów: komputery, twarde dyski, monitory, hoppery, wrzutniki monet, oprogramowanie do automatów. Zabezpieczono również dokumentację świadczącą o nielegalnym urządzaniu gier hazardowych, serwisowaniu oraz kolportowaniu urządzeń do nielegalnych punktów gier.

Sprawę prowadzi Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie.

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: Rachunki? Polacy płacą je sumiennie!