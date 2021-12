Premier: musimy zdać sobie sprawę jak wielką bronią jest internet

Musimy zdać sobie sprawę jak wielką bronią jest internet i jak konieczne jest wypracowanie odpowiedniego systemu zarządczego; to wyzwanie na miarę XXI wieku, któremu możemy sprostać tylko wspólnie - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach

Morawiecki, który wziął we wtorek udział w ceremonii otwarcia 16. Szczytu Cyfrowego ONZ – Internet Governance Forum, IGF 2021, zwracał uwagę, że od dawna świat wirtualny i świat realny zaczęły się splatać ze sobą. Najpierw w literaturze, a dzisiaj obserwujemy połączenie tych dwóch światów w ramach naszego życia codziennego, spraw związanych z gospodarką, mediami społecznościowymi czy administracją publiczną i samorządową - podkreślił szef rządu.

Dodał, że internet jest narzędziem wpływającym na życie wszystkich ludzi jednocześnie na całym świecie.

Jak zauważył, w czasie pandemii koronawirusa internet odegrał istotną rolę. W tym kontekście wskazał na wdrożenie takich rozwiązań jak e-recepta, e-skierowanie, czy elektroniczne zwolnienia. Ocenił, że te rozwiązania uratowały wiele istnień ludzkich. Zwrócił uwagę, że „to są te dobre strony internetu”.

Dodał, że doświadczamy też bardzo wielu ataków hakerskich, „coraz większych ataków ze strony różnych państw, gdzie internet jest używany jako broń”. „Dlatego mało jest ważniejszych spraw jak ta, aby dzisiaj na forum ONZ wypracować wspólne rozwiązania w zakresie zarządzania internetem” - podkreślił premier.

Musimy zdać sobie sprawę z tego jak wielką bronią jest internet i jak konieczne jest dzisiaj wypracowanie pod kierunkiem Narodów Zjednoczonych, specjalnie do tego powołanych organizacji i jednostek, odpowiednich zarządzeń i odpowiedniego systemu zarządczego. To jest wyzwanie na miarę XXI wieku, któremu możemy sprostać tylko wspólnie - wzywał szef rządu.

Jeśli nie płacisz za produkt, to produktem jesteś ty. Myślę, że ta fraza dobrze oddaje kondycję jednostki w dobie mediów społecznościowych, w dobie internetu - powiedział Morawiecki.

Według niego, trzeba wypracować globalne rozwiązania w kwestii internetu. Jak dodał, jest to jedno z największych wyzwań stojących przed Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Jednym z tych największych wyzwań - dodał - „jest właśnie wypracowanie najlepszych praktyk, modelu i obowiązków dla wszystkich państw na świecie w zarządzaniu tym wspaniałym narzędziem, które rodzi jednak dla ludzi wiele ryzyk, tworzy wiele nowych ryzyk”.

Jestem jednak przekonany, że ta konferencja, tutaj w Katowicach, w Polsce przyczyni się do wypracowania nowych rozwiązań, a jednocześnie przyczyni się do wdrożenia tych rozwiązań we wszystkich państwach całego świata - powiedział premier.