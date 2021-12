Oficjalna ceremonia otwarcia, komisja wyjazdowa i dyskusja o e-odpadach - podczas kolejnych dni IGF

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbywa się 16. edycja szczytu Internet Governance Forum - IGF, z tematem przewodnim „Internet United”, nawiązującej do idei otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu. Szczyt Cyfrowy ONZ jest miejscem wymiany doświadczeń związanych z zarządzaniem siecią internetową

Forum rozpoczęło się oficjalne we wtorek ceremonią otwarcia, w której wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. - Musimy zdać sobie sprawę jak wielką bronią jest internet i jak konieczne jest wypracowanie odpowiedniego systemu zarządczego; to wyzwanie na miarę XXI wieku, któremu możemy sprostać tylko wspólnie – powiedział podczas ceremonii premier. Oprócz niego w wydarzeniu uczestniczył m.in. podsekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. gospodarczych i społecznych Liu Zhenmin. Prezydent Andrzej Duda przekazał nagranie, w którym mówił o tym, że transformacja cyfrowa jest konieczna dla globalnego dobrostanu i od globalnej społeczności zależy to, jak ukształtujemy tę przestrzeń.

Ceremonię uświetnił koncert laureata II nagrody Konkursu Chopinowskiego w 2010 r. Ingolfa Wundera. Dodatkowo – jako założyciel startupu - pianista opowiedział o tym, jak ważna jest dla nas wszystkich wysokiej jakości muzyka i edukacja muzyczna, w świecie pełnym technologii i sztucznej inteligencji.

Krzysztof Szubert był moderatorem dyskusji „Investing in digital growth and enabling capacities - transnational and transcontinental synergies”.

W czasie pandemii wiele firm musiało stawić czoła nowej, wirtualnej rzeczywistości. Zgodnie z raportem Banku Światowego przygotowanego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w wyniku pandemii 32% firm zaczęło intensywniej korzystać z internetu. Dzięki temu usprawniono sprzedaż, marketing i zarządzanie – powiedział we wstępie Krzysztof Szubert.

Jednym z wydarzeń towarzyszących trwającemu w stolicy Górnego Śląska Szczytowi Cyfrowemu ONZ było posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która zebrała się na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach. Jej tematem był udział osób starszych w korzystaniu z technologii cyfrowych. Minister w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz zapowiedział tworzenie lokalnych klubów rozwoju kompetencji cyfrowych, które przyczynią się do procentowego wzrostu liczby seniorów korzystających z internetu i e-usług.

Minister Janusz Cieszyński spotkał się we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z Zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ Liu Zhenminem. Przypomniał, że jednym z celów ONZ jest zapewnienie do 2030 r. dostępu do internetu dla wszystkich, co również jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej. W tej chwili prawie 3 mld ludzi nie ma dostępu do sieci.

O tym, czy możliwa jest cyfrowa suwerenność w wymiarze indywidualnym i społecznym rozmawiali we wtorek uczestnicy debaty „Rzeczpospolitej”. Minister Janusz Cieszyński powiedział:

Dlaczego rośnie znaczenie cyfrowej suwerenności i solidarności? Ponieważ przekonaliśmy się o tym, jakie są konsekwencje, kiedy o nie nie dbamy. - Identyfikujemy istotne ryzyka dla zachowania bezpieczeństwa cyfrowego i cybersuwerenności. To wspólne zadanie państw, instytucji i firm, aby mitygować te ryzyka – przekonywała prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Zastępca Dyrektora NASK ds. Naukowych. Dodała, że NASK wprowadza w Polsce europejski system certyfikacji w cyberbezpieczeństwie. - Napotykamy jednak na problemy z rozumieniem tego procesu w sektorze prywatnym. Brakuje cyberkompetencji na różnych poziomach – oceniła.

W debacie „Rzeczpospolitej” uczestniczyli również przedstawiciele Malty i Senegalu. Social media, sztuczna inteligencja i ekonomia cyfrowa – na takich tematach głównie skupiano się w środę na IGF.

Krzysztof Szubert spotkał się w środę z etiopską minister ds. cyfrowych Hurią Ali Mahdi. Przekazał jej nasze doświadczenia i zaproponował wsparcie przy organizowaniu kolejnej edycji Szczytu Cyfrowego. Za rok IGF odbędzie się w Etiopii.

Młodzi profesjonaliści i naukowcy dyskutowali też tego dnia o problemach i wyzwaniach dotyczących e-odpadów. Szukali odpowiedzi na pytanie, jak nimi zarządzać. - Nowoczesne technologie informatyczne mają ogromny wpływ na środowisko, jednocześnie wspierają przy tym ruch cyfrowy zrównoważonego rozwoju – oceniła moderatorka dyskusji Marta Musidłowska z Youth IGF Poland.

Przedstawiciele rządów niemal wszystkich państw na świecie, reprezentanci organizacji międzynarodowych, NGO-sów oraz nauki spotykają się w tym tygodniu na Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF w Katowicach, aby wypracować konkretne rozwiązania dotyczące infrastruktury i usług cyfrowych, cyberbezpieczeństwa, regulacji prawnych związanych z internetem oraz zasad finansowania innowacyjnych technologii. Wydarzenie potrwa do piątku.

