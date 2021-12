W armii następuje przemiana jakościowa

Mimo pandemicznych perturbacji Wojsko Polskie cały czas się rozwija – nie tylko pozyskuje nowe technologie oraz coraz nowocześniejszy sprzęt, lecz także podejmuje aktywne działania na rzecz wzrostu liczebności – napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej na łamach rocznika „Polski Kompas 201”

Pandemia COVID-19 w ostatnich miesiącach zdominowała zainteresowanie całego świata, w tym Polski. Zmiany geopolityczne, problemy obronności i bezpieczeństwa zostały przyćmione przez tematykę związaną ze zwalczaniem i z przeciwdziałaniem pandemii. Koronawirus odcisnął olbrzymie piętno nie tylko na gospodarce globalnej, lecz również na gospodarkach narodowych. Mimo pandemicznych perturbacji Wojsko Polskie cały czas się rozwija – nie tylko pozyskuje nowe technologie oraz coraz nowocześniejszy sprzęt, lecz także podejmuje aktywne działania na rzecz wzrostu liczebności. To ostatnie jest kluczowe z punktu widzenia budowy narodowych zdolności obrony i odstraszania. Tylko w I półroczu 2021 r. do zawodowej służby wojskowej powołano aż o 42 proc. więcej rekrutów niż w tym samym okresie 2020 r. To prawie 5 tys. nowych żołnierzy, z których wielu mogło skorzystać z szybszego i bardziej przejrzystego systemu rekrutacji, jaki wprowadziliśmy w zeszłym roku. A to jeszcze nie koniec – powstają nowe jednostki, reaktywowane są pododdziały likwidowane w czasach poprzednich rządzących koalicji, rozwijają się Wojska Obrony Terytorialnej, a kampania „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” przybliża armię jako odpowiedzialnego i perspektywicznego pracodawcę dla kolejnych pokoleń chcących wziąć na swoje barki odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski i jej mieszkańców.

W naszych siłach zbrojnych trwa obecnie przemiana jakościowa. Wojsko zamyka rozdział poradzieckiego sprzętu – nie jest to proces natychmiastowy, ale sprzęt, który niebawem je zasili, zaliczany jest do najnowocześniejszych na świecie. Myśliwce V generacji F-35, systemy Patriot i Himars, sprawdzone w boju czołgi Abrams w najnowszej wersji, budowane w naszym kraju fregaty wielozadaniowe Miecznik, przeciwpancerne pociski Javelin, kompanijne moduły ogniowe Rak czy bezpilotowce Bayraktar wyposażone w pociski przeciwpancerne – to tylko kilka z setek elementów wielkiego planu modernizacyjnego, który realizujemy w siłach zbrojnych. Planu, który obejmuje zrównoważony rozwój potencjału bojowego do działania w każdej domenie współczesnego konfliktu zbrojnego, bez względu na to, czy jest to morze, ląd, powietrze czy cyberprzestrzeń.

Stabilne finansowanie zagwarantowane m.in. perspektywą dalszego wzrostu nakładów na obronność to podstawa długoletniego planowania rozwoju Sił Zbrojnych. Dzięki odpowiedzialnemu wydatkowaniu środków publicznych Wojsko Polskie staje się jedną z wiodących formacji w Europie. WP jest cenione przez sojuszników i partnerów, dobrze wyposażone i wyszkolone, z dużym doświadczeniem wyniesionym z misji zagranicznych. Jednocześnie żołnierz z biało-czerwoną flagą na mundurze staje się symbolem odpowiedzialności państwa za los jego obywateli również w czasie pokoju – przeciwdziałanie pandemii, sytuacje kryzysowe czy katastrofy naturalne spowodowane nagłymi zjawiskami metrologicznymi – wszędzie tam byliśmy i będziemy, by nieść pomoc potrzebującym.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

Tekst ministra Mariusza Błaszczaka został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku