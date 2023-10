Polska musi być bezpieczna i silna

Żyjemy w czasach, gdy państwo polskie musi być realnie silne i sprawne. Po niełatwym okresie pandemii przyszło nam się zmierzyć z hybrydowym kryzysem na naszej granicy. Zaś najpoważniejszy test trwa właśnie teraz – pisze na łamach rocznika „Polski Kompas 2023” Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

Agresja Rosji na Ukrainę weryfikuje praktycznie wszystkie aspekty funkcjonowania nie tylko Polski, Europy, ale i całego świata. Na szczęście my byliśmy na wiele spraw przygotowani zawczasu, a w innych szybko udało nam się dostosować.

Jeszcze przed pełnoskalową napaścią Rosji na Ukrainę wsparliśmy Kijów w sposób bezprecedensowy – politycznie, dyplomatycznie, wojskowo, społecznie i humanitarnie. Znowu udowadnialiśmy, jaką siłę ma w sobie nasz naród.

Stawiamy na skuteczne odstraszanie

Dramat wojny w Ukrainie to także obowiązek wyciągania wniosków dotyczących naszego bezpieczeństwa. Musimy być pewni, że jesteśmy w stanie się obronić. I to od pierwszego metra polskiej ziemi. Mówię tu o samodzielnej obronie, choć pamiętajmy, że równolegle jesteśmy silnie umocowani w NATO i że możemy liczyć na pomoc sojuszników. Niemniej podstawą pozostają nasze siły zbrojne.

Trwająca od kilku lat intensywna modernizacja techniczna Wojska Polskiego to jeden z kluczowych elementów wzmacniania zdolności obronnych Rzeczypospolitej. Ponadto wprowadziliśmy przełomową ustawę o obronie ojczyzny. To nowe szanse finansowania wojska oraz realnego wzrostu jego liczebności. Wojsko Polskie ma być silne, liczne i nowoczesne. A Polska ma być liczącym się podmiotem w NATO. Do tego dążymy i takie realizujemy cele. To już się dzieje.

Stawiamy na skuteczne odstraszanie. Chcemy osiągnąć efekt, w którym potencjalnemu agresorowi nie będzie się opłacało atakować Polski. Dlatego kupujemy tak dużo nowoczesnego i sprawdzonego w boju sprzętu wojskowego i dlatego budujemy potężną 300-tysięczną armię. Nie oszukujmy się, że jesteśmy w stanie skutecznie się obronić oszczędzając na wojsku.

Przełom w polityce obronnej

Wojna za naszą granicą faktycznie zintensyfikowała nasze wysiłki w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa kraju. A to, co się wydarzyło w naszej polityce obronnej w 2022 r., jest prawdziwym przełomem. Po latach zaniedbań Polska będzie już wkrótce dysponowała jedną z najsilniejszych sił lądowych w Europie, co z kolei – zważywszy na nasze położenie i sytuację międzynarodową – pozwoli zapewnić bezpieczeństwo Polakom na kolejne lata i dekady.

Wystarczy spojrzeć na liczby: podczas gdy w 2015 r. Wojsko Polskie liczyło niespełna 95 tys. żołnierzy, teraz jest ich pod bronią ponad 175 tys. Ta liczba stale rośnie. Rozwijamy Wojsko Polskie, mając na względzie doświadczenia i obserwacje z wojny w Ukrainie. Na podstawie analiz zdecydowaliśmy, że priorytetowo należy potraktować rozwijanie broni pancernej i artylerii. W ślad za tym ruszyły zamówienia na setki czołgów Abrams i K2, wozów Borsuk, systemów HIMARS, armatohaubic K9 oraz rodzimych Krabów. Ale to nie wszystko, do naszych sił powietrznych niebawem trafią, lub już trafiły, ultranowoczesne samoloty F–35 i FA50. Dodając do tego rozwój obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, opartej m.in. na sprawdzonych, amerykańskich systemach rakietowych Patriot, możemy jednoznacznie stwierdzić, że Wojsko Polskie rozwija się w każdym kluczowym obszarze.

Co warto podkreślić, zawsze staramy się włączyć do procesu modernizacyjnego zakłady naszego, polskiego przemysłu zbrojeniowego. Karabinki Grot, wyrzutnie Piorun, drony czy wspomniane Kraby – to dobre, polskie konstrukcje, które znakomicie sprawdziły się i zdały testy na prawdziwym polu boju. Chcemy, aby jak najwięcej elementów nowego sprzętu produkowano u nas w kraju. Mając na uwadze stabilność naszego państwa i perspektywy jego rozwoju, musimy dbać o rodzimy przemysł obronny. To jeden z fundamentów, na których opieramy nasze bezpieczeństwo, a jednocześnie wzmacniamy całą gospodarkę.

Obecność jednostek wojskowych zawsze powoduje społeczny i gospodarczy rozwój regionu, dlatego powrót lub rozwój wojska to szansa dla wielu miejscowości, takich jak m in. Grajewo, Augustów, Kolno, Białystok czy Łomża. To nie tylko rosnący potencjał obronny, lecz także szansa wzrostu poziomu życia mieszkańców. Przez cały czas formujemy nowe i odtwarzamy wcześniej zlikwidowane jednostki. Między 16. Dywizją Zmechanizowaną, która operuje przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim, a 18. Dywizją Zmechanizowaną z głównymi siłami w województwie mazowieckim i lubelskim, powstaje nowa – 1. Dywizja Piechoty Legionów. Oznacza to utworzenie kilkunastu nowych jednostek wojskowych. W ten sposób budujemy efektywny system wojskowy. Potencjalny agresor musi mieć świadomość i pewność, że za każde wrogie działanie przyjdzie mu słono zapłacić.

Wzmacniamy pozycję Polski na arenie międzynarodowej

Nieustannie wzmacniamy też pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim zacieśniamy partnerstwo sojusznicze w NATO, ale działamy też w ramach Unii Europejskiej oraz dbamy o silne stosunki dwustronne. To dzięki naszej proobronnej i odpowiedzialnej polityce relacje polsko-amerykańskie są dzisiaj najlepsze w historii. To dzięki tej bezpośredniej współpracy Wojsko Polskie ma dziś dostęp do najnowocześniejszych na świecie technologii i sprzętu wojskowego.

Warto jeszcze zauważyć, że dopiero wojna w Ukrainie otworzyła „Zachodowi” oczy i skłoniła go do podjęcia wspólnych działań. Wcześniejsze ostrzeżenia ze strony Polski były traktowane z przymrużeniem oka. A, jak pokazał czas, to my właściwie ocenialiśmy prawdziwe zamiary Kremla.

Było to również widoczne podczas szczytu NATO 11–12 lipca 2023 r. w Wilnie, który przełożył się na konkretne decyzje – przyjęto plany zakładające obronę natychmiastową w przypadku ataku na któregokolwiek z sojuszników. To bardzo konkretny sygnał międzynarodowy i jednocześnie podstawa do prowadzenia efektywnej polityki odstraszania nie tylko wobec agresywnej Rosji, lecz i każdego innego potencjalnego przeciwnika. Wspomniane planowanie obronne oraz dążenie do zwiększenia w poszczególnych krajach wydatków obronnych stanowią dziś priorytet. Dzięki podjętym decyzjom wspólnie – jako Sojusz – będziemy przygotowani do – co jeszcze raz podkreślam – natychmiastowej obrony każdego skrawka naszego terytorium. Szczyt w Wilnie nie tylko nadał kierunek obecnej polityki bezpieczeństwa, ale jednocześnie określił stanowisko NATO dotyczące członkostwa Ukrainy – które z punktu widzenia Polski jest jednym z elementów budowy bezpieczeństwa regionalnego w przyszłości.

Polska musi być bezpieczna i silna. Dlatego tak gruntownie wzmacniamy Wojsko Polskie. Cieszymy się przy tym rekordową aprobatą społeczną. Ludzie wspierają działania na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju Polski. Zapewniam, że o to zadbamy.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2023”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika