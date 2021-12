CPK wskaże kierunek rozwoju gospodarczego Polski

Prawie 300 tys. nowych miejsc pracy, ponad 750 mld zł wartości dodanej czy prawie bilion złotych wzrostu produkcji globalnej – to zaledwie kilka korzyści, które polskiej gospodarce przyniesie Centralny Port Komunikacyjny do 2040 r. Te założenia doskonale wpisują się w Polski Ład, w którym CPK odgrywa kluczową rolę – napisał Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Kiedy w 2017 r. polski rząd zatwierdzał Koncepcję CPK, nikt nie przypuszczał, jaki bieg przyjmą wypadki na całym świecie niecałe trzy lata później. Pandemia COVID-19 tak szerokim przebiegiem zaskoczyła wszystkie państwa, niezależnie od poziomu ich rozwoju technologicznego czy stopnia dyscypliny społecznej.

Polski rząd przeprowadził (i nadal prowadzi) nasz kraj przez czas pandemii, dobierając środki zaradcze adekwatnie do tego, jak aktualnie wygląda sytuacja zdrowotna, społeczna czy gospodarcza. Kiedy wirus zaczynał się w Polsce rozprzestrzeniać, władze podjęły słuszne decyzje o wprowadzeniu obostrzeń lub ograniczeniu napływu podróżnych zza granicy. Oznaczało to także zamknięcie przestrzeni powietrznej – jednocześnie zapewniając Polakom bezpieczny powrót do ojczyzny w ramach akcji „Lot do domu”. Skorzystało z niej 55 tys. rodaków.

W momencie pojawienia się szczepionki wszystkie siły państwa zostały skierowane na jej wykorzystanie w jak największym stopniu, wychodząc z założenia, że to najlepsza obrona przed wirusem. W Polsce akcent został słusznie położony nie tylko na zapewnienie maksymalnej dostępności szczepionki, lecz również na zachęcenie jak największej liczby ludzi do szczepień.

Od samego początku równolegle z rozwojem pandemii były i są wprowadzane rozwiązania, które zapobiegają zapaści oraz spowolnieniu gospodarczemu. Służą temu tarcze kryzysowe i finansowe, które przygotowywane były przez PFR, BGK i inne podmioty. Taką pomoc zapewniliśmy także polskim lotniskom, które łącznie otrzymały ponad 142 mln zł. Dzięki tym wszystkim instrumentom i działaniom przetrwały setki tysięcy firm oraz miliony miejsc pracy.

Cel: normalność

Teraz zbliżamy się do momentu, w którym będziemy mogli w pełnym zakresie wrócić do rzeczywistości, jaką znamy – marzy o tym chyba każdy. W tym kontekście ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Polski Ład jest idealną odpowiedzią na potrzeby gospodarki, oczekiwania społeczeństwa.

Polski Ład to niezwykle dokładna i kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii i plan odbudowy naszej gospodarki. Ma on na celu pozostawienie w kieszeniach obywateli zdecydowanej większości pieniędzy, które zwiększą skłonność do inwestowania. Dla 18 mln Polaków zmiany w przepisach są pozytywne lub neutralne i umożliwią klasie średniej dalszy rozwój. By wspomóc miliony pracowników w Polsce, podniesiona zostanie chociażby prawie dziesięciokrotnie kwota wolna od podatku, która po zmianach wyniesie 30 tys. zł.

Polski Ład składa się z 10 obszarów, takich jak: Plan na zdrowie, Dobry klimat dla firm czy Dekada rozwoju, który dla mnie – jako członka rządu odpowiedzialnego za przygotowanie CPK – jest najważniejszy. To właśnie w tym aspekcie wraz ze swoimi współpracownikami mogę realnie przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego Polski, budując nowoczesny system transportowy na kolejne pokolenia. Centralny Port Komunikacyjny, Via Carpatia, Rail Baltica, przekop Mierzei Wiślanej czy rozbudowa Portu Gdańskiego – to tylko kilka z wielu inwestycji, które staną się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Projekty te mają także szanse na duże dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, czego przykładem jest zapewnienie przez Komisję Europejską w ostatnim czasie ponad 108 mln zł z konkursu CEF Connecting Europe na prace projektowe dla tunelu dalekobieżnego Kolei Dużych Prędkości w Łodzi i prace studialne dla odcinka kolei Warszawa – Poznań.

Kolej i lotnisko pozwolą wyjść z pandemicznej rzeczywistości

Stworzenie systemu Kolei Dużych Prędkości to jeden z najważniejszych elementów projektu CPK. Przy jego powstawaniu korzystamy z know-how takich państw jak Francja, Hiszpania czy Wielka Brytania, z którymi ściśle współpracujemy. Dzięki inwestycjom w ramach Programu Kolejowego CPK pociągi znacznie skrócą czas przejazdu, a ze zdecydowanej większości polskich metropolii dojazd do lotniska i do Warszawy wynosić będzie nie więcej niż 2,5 godziny. Szybki dojazd do poszczególnych regionów Polski zwiększy także ich atrakcyjność inwestycyjną.

Nie mniej istotnym – i znacznie bardziej spektakularnym – elementem CPK jest budowa Portu Lotniczego „Solidarność”. Stanowi ona nieodzowny element dalszego rozwoju Polski, ponieważ Lotnisko Chopina w Warszawie osiągnęło już swoją maksymalną przepustowość i nie ma możliwości dalszej rozbudowy, ponieważ jest portem śródmiejskim. Wbicie pierwszej łopaty pod budowę nowego lotniska zaplanowano na 2023 rok, choć to de facto ostatni element bardzo skomplikowanego procesu, jakim „jest przygotowanie” tak wielkiej inwestycji.

Port przyszłości

Centralny Port Komunikacyjny jest niewątpliwie strategicznym projektem dla państwa polskiego, który budowany będzie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Przyniesie niemal bilion złotych dodatkowego wzrostu produkcji oraz prawie 800 mld zł wartości dodanej, a pozytywnie oddziaływać na gospodarkę będzie już w fazie przygotowania inwestycji. Wszyscy analitycy są zgodni, że sektor lotniczy na całym świecie będzie stale się rozwijać, zwłaszcza po ostatecznym pokonaniu pandemii. Zdecydowaliśmy więc o zainwestowaniu w stale powiększający się sektor, by nie stać z boku i nie tracić szansy na korzystanie z owoców tych inwestycji, kiedy dobry rynek powróci.

Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP

