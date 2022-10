Wojsko jako gwarant suwerenności i integralności terytorialnej Polski

W roku 2023 nakłady na obronność przekroczą już 3 proc. PKB – co stawia Polskę w gronie liderów wśród państw NATO. Ta gwarancja stabilności finansowania oraz przepisy ustawy stanowią obecnie podstawę do efektywnego planowania i zarządzania potencjałem obronnym Polski w perspektywie długoletniej – podkreśla w tekście na łamach „Polskiego Kompasu 2022” Mariusz Błaszczak wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej

Agresja Rosji na Ukrainę otworzyła nowy rozdział w historii współczesnej Europy i współczesnego świata. Niczym niesprowokowana inwazja na niepodległe państwo, zbrodnie wojenne, zniszczenia i śmierć, których jesteśmy świadkami, na nowo kształtują pojęcie globalnego bezpieczeństwa. Wojna tuż za naszą granicą dotkliwie odbija się na krajobrazie gospodarczym i politycznym, negatywnie wpływa na wszystkie aspekty – nie tylko życia codziennego, lecz przede wszystkim funkcjonowania państwa.

Najważniejszym zadaniem stojącym przed Ministerstwem Obrony Narodowej i Wojskiem Polskim jest zapewnienie naszej Ojczyźnie i jej obywatelom bezpieczeństwa. Wojsko jako gwarant suwerenności i integralności terytorialnej ma szczególną rolę – nie tylko w Polsce, lecz również na całym świecie. Wojna rozpętana przez Putina uświadomiła wielu osobom – zwłaszcza na zachodzie Europy – jak poważnym zagrożeniem była i nadal jest imperialna polityka Rosji.

Jak wzmacniamy potencjał obronny Polski

Polska od dawna wskazywała na istnienie ryzyka konfliktu, jaki w imię mocarstwowej polityki Kreml jest gotów wywołać. Historia jasno pokazała, że koegzystencja autorytarnie rządzonej Rosji ze światem demokratycznym jest skazana na porażkę. Dlatego też podjęliśmy słuszne decyzje, by wzmacniać potencjał obronny Polski. Znalazły one umocowanie legislacyjne w Ustawie o Obronie Ojczyzny. Członkostwo w NATO – największym, najstarszym i najbardziej skutecznym sojuszu obronnym w dziejach świata – to tylko jeden z elementów naszej polityki obronnej. Najważniejsze jest jednak budowanie narodowego potencjału obronnego nie tylko przez zwiększanie liczebności Sił Zbrojnych – które docelowo mają mieć 300 tys. żołnierzy (250 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych i 50 tys. Wojsk Obrony Terytorialnej) – lecz przede wszystkim przez ciągłą ich modernizację techniczną i zapewnianie niezbędnego finansowania.

W roku 2023 nakłady na obronność przekroczą już 3 proc. PKB – co stawia Polskę w gronie liderów wśród państw NATO. Ta gwarancja stabilności finansowania oraz przepisy ustawy stanowią obecnie podstawę do efektywnego planowania i zarządzania potencjałem obronnym Polski w perspektywie długoletniej. To dzięki tym rozwiązaniom przyspieszamy modernizację, ale również podnosimy atrakcyjność wojska jako pracodawcy. Bo Wojsko Polskie to nie tylko służba, lecz i wiele możliwości rozwoju. Wprowadzona ustawą Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – tylko w naborze w 2022 roku przewidzieliśmy 15 tys. miejsc, a już od pierwszego dnia służby przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4 560 zł.

Równocześnie ze zwiększaniem liczebności modernizujemy Siły Zbrojne – szczególną rolę odgrywa tutaj Agencja Uzbrojenia, która scaliła wszystkie zadania związane z pozyskiwaniem sprzętu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko przyspieszyliśmy procedury, lecz także poprawiliśmy ich efektywność. Tylko w ostatnim czasie podpisaliśmy umowy na dostawy nowoczesnego uzbrojenia, m.in. śmigłowców AW 149, niszczycieli min Kormoran, bezzałogowych systemów wieżowych dla Rosomaków, czołgów K2, haubic K9 i samolotów FA-50. Wcześniej wynegocjowaliśmy dostawy najnowszych czołgów Abrams, samolotów F-35, systemów obrony powietrznej Himars czy śmigłowców AW 101 i Black Hawk. Sukcesywnie wzmacniamy i coraz szerzej wykorzystujemy też potencjał polskiej zbrojeniówki – nie tylko bierze ona na siebie zadanie polonizacji sprzętu zagranicznego, lecz dostarcza także wojsku własne, sprawdzone i skuteczne produkty, takie jak armatohaubice Krab, zestawy przeciwlotnicze Piorun, karabinki Grot czy wozy bojowe Borsuk.

Relacje sojusznicze gwarancją bezpieczeństwa

Obok stale rozwijanych zdolności narodowych ważnym elementem gwarantującym Polsce bezpieczeństwo są relacje sojusznicze – zarówno w układzie wielostronnym, jak i bilateralnym. Polska jako członek NATO z ponaddwudziestoletnim stażem dała się poznać jako wiarygodny, konsekwentny i odpowiedzialny partner. Nasi żołnierze wspólnie z siłami sojuszniczymi biorą na swoje barki odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego regionu. Już dawno przestaliśmy być tzw. biorcą bezpieczeństwa. Żołnierze z biało-czerwoną flagą na ramieniu dbają o bezpieczeństwo innych na misjach zagranicznych, wchodzą w skład natowskich wielonarodowych grup bojowych, które stacjonują na Łotwie oraz w Rumunii. Polacy swoją codzienną służbą udowadniają, że Polska traktuje poważnie swoje zobowiązania i oczekuje tego samego od sojuszników i partnerów.

Mówiąc o międzynarodowych działaniach na rzecz bezpieczeństwa, nie możemy również zapominać o ostatnim szczycie NATO w Madrycie (28–30 czerwca 2022). Było to wydarzenie szczególnie ważne, bowiem określiło perspektywę działań Sojuszu na najbliższe lata. Podjęte w trakcie szczytu zobowiązania jednoznacznie przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa nie tylko Polski, lecz całej wschodniej flanki NATO. Należy tu wspomnieć nie tylko o decyzji akcesji do NATO Szwecji i Finlandii, ale także o decyzji Stanów Zjednoczonych o ulokowaniu wojsk amerykańskich na stałe w Polsce w postaci dowództwa V Korpusu Armii USA, odpowiedzialnego za dowodzenie amerykańskimi wojskami lądowymi na całej wschodniej flance NATO.

Ten fakt jest kolejnym dowodem na bardzo bliskie relacje łączące Warszawę i Waszyngton. Stany Zjednoczone są i były dla nas strategicznym partnerem w zakresie obronności – współpraca między naszymi krajami jest wyjątkowo intensywna, a wojna na Ukrainie jeszcze ją wzmocniła.

Dzisiaj Polska jest krajem bezpiecznym, z rozwijającą się i coraz lepiej wyposażoną armią. Jesteśmy krajem szanowanym i cenionym w NATO. Nasi żołnierze wielokrotnie dowiedli swojej wartości bojowej w misjach zagranicznych, a ich codzienna służba jest tylko dowodem na to, że takie wartości jak profesjonalizm, honor i wierność Ojczyźnie są dla nich najwyższą wartością.

Jestem przekonany, że tak jak w 1920 r. Polska oparła się nawale bolszewickiej, ratując Europę przed czerwoną rewolucją niesioną na ostrzach bagnetów, tak i tym razem Ukraina – przy wydatnej pomocy całego wolnego świata – odeprze bezprawną i zbrodniczą agresję Rosji. Obrona naszej wolności i suwerenności to nie tylko nasze prawo – to nasz obowiązek. Historia wielokrotnie pokazała, że Polacy traktują go wyjątkowo poważnie.

Mariusz Błaszczak wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej

