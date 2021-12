Port Gdynia zaliczy kolejne rekordy!

Wielkość przeładunków w Porcie Gdynia w tym roku może przekroczyć rekordowe 24,6 mln ton zanotowanych przed rokiem - poinformował wiceprezes Portu Gdynia Maciej Bąk.

„Po dziesięciu miesiącach tego roku notujemy 10 proc. wzrost przeładunków. (…) Osobiście jestem optymistą i uważam, że nie ma przesłanek aby sądzić, żebyśmy nie mieli nowego rekordu przeładunkowego. Sądzę, że będziemy mieli nowy rekord” - powiedział PAP Maciej Bąk.

Jak przyznał wiceprezes, największe wzrosty przeładunków notowane są w segmencie ropy naftowej.

„To segment, który stale rozwijamy przy współpracy z PERN-em. Mamy stanowisko do przeładunków ropy naftowej z bazą w Dębogórzu. Ponieważ PERN dokonuje nowych inwestycji w zbiorniki i dokonuje inwestycji w dostępność swojej bazy, to my w konsekwencji jesteśmy beneficjentem” - powiedział.

Wiceprezes poinformował, że wzrosty notowane są ponadto w ładunkach drobnicowych i kontenerowych.

W ubiegłym roku Port w Gdyni zanotował rekordowy wynik przeładunków - ponad 24,6 mln ton, czyli był to wzrost o 2,9 proc. wobec roku 2019.

PAP/ as/