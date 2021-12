Wspierajmy się nawzajem

Niezliczone akcje dedykowane dzieciom, zaangażowanie w ramach Szlachetnej Paczki, współpraca z Caritas Polska, zbiórki krwi, program mini grantów, sprzęt medyczny czy pomoc Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni. To tylko niektóre z charytatywnych działań, w które włączyła się Grupa LOTOS w 2021 roku.

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym szczególnie angażujemy się w akcje niosące pomoc drugiemu człowiekowi. Koncern z Gdańska wspiera zbiórki, zaprasza do siebie seniorów, stara się zadbać o potrzebujących czy opiekuje się zwierzętami. LOTOS swoje działania kieruje zarówno do konkretnych placówek szkolnych i medycznych, jak i do osób indywidualnych oraz współpracuje z charytatywnymi instytucjami.

Wsparcie medyczne i dla najmłodszych

Jesienią do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK w Gdańsku przekazany został nowy sprzęt medyczny, a pod koniec listopada, już piąty raz w tym roku specjalny autobus do poboru krwi gościł na terenie rafinerii LOTOSU. Pracownicy koncernu zebrali wówczas 12 litrów krwi, a w całym 2021 roku ponad 45 litrów. W rafinerii odbyła się również przedświąteczna zbiórka na rzecz podopiecznych Hospicjum im. św. Wawrzyńca. Pracownicy LOTOSU zbierali podstawowe artykuły, ułatwiające codzienne życie, jak żywność z długim terminem przydatności do spożycia, chemię gospodarczą, środki medyczne, mleko w proszku czy pieluchy.

Wiedząc, jak ważne jest zdrowie dzieci, Fundacja LOTOS, kontynuowała rehabilitację małej Kornelii, która cierpi na bardzo rzadką chorobę genetyczną – zespół FOXG1 oraz małogłowie. Nie zapomniano także o dzieciach, które w wyniku migracji znalazły się w ośrodkach dla uchodźców na terenie Litwy – otrzymały one zabawki, materiały szkolne i pomoce edukacyjne.

Świąteczne paczki i kiermasze

Pracownicy LOTOSU także w tym roku zaangażowali się w „Szlachetną Paczkę”. Łącząc się w grupy, pomagają konkretnym rodzinom na różne sposoby – oferując swój czas i umiejętności lub dokładając się do wspólnej puli, z której środki przeznaczane są na realizacje potrzeb i marzeń danej rodziny. Podobną akcję organizuje również gdański MOPR. Inicjatywa „Każdy może pomóc” ma na celu spełnić marzenia dzieci, których rodziny są pod opieką ośrodka. Efektem wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników MORP-u są listy podpisane imionami konkretnych dzieci. W tym roku dzięki pracownikom LOTOSU 23 dzieci otrzymało wymarzone gwiazdkowe prezenty. Od 2017 roku LOTOS spełnił marzenia autorów 170 takich listów.

W świątecznym czasie należy pamiętać także o osobach starszych – ludziach często ubogich, schorowanych, osamotnionych, którzy nie mają rodzin. Dzięki wsparciu LOTOSU 17 seniorów otrzymało w tym roku paczki świąteczne zgodnie z listami pisanymi przez pracowników socjalnych gdańskiego MOPR-u.

Dużym zainteresowaniem wśród pracowników LOTOSU cieszą się także świąteczne kiermasze Caritas, które obecnie odbywają się on-line. Oferowane prace rękodzielnicze wykonane zostały podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej, których organizatorem jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Osoby niepełnosprawne w WTZ Caritas codziennie podejmują nowe wyzwania, odkrywają talenty, o których mieli pojęcia oraz rozwijają umiejętności wcześniej nabyte. Podczas ubiegłej edycji Kiermaszu pracownikom Grupy LOTOS udało się zebrać rekordową kwotę 4544 zł, która została przeznaczona na organizację wypoczynku dla podopiecznych Caritas.

Program mini grantów

Ważną inicjatywą jest także Program Wolontariatu Pracowniczego w LOTOSIE. Do tej pory przeprowadzono 3 edycje tego projektu. W ubiegłorocznej odsłonie programu pomoc niesiona przez pracowników LOTOSU trafiła aż do 1231 osób. Wolontariusze trafili do młodszych, starszych, niepełnosprawnych oraz lokalnych społeczności, w sumie przepracowując charytatywnie aż 367 godzin. W tym roku Fundacja LOTOS dofinansuje 9 projektów o różnym charakterze. Wśród zwycięskich inicjatyw znalazły się m.in. zakupienie detektora prądu oraz prądownicy wodnej dla strażaków OSB Bągart, warsztaty dotyczące emocji i komunikacji w szkołach, zajęcia treningowe oraz zawody m.in. ze wspinaczki, warsztaty z robotyki dla podopiecznych „Domu na skraju” w gdańskim Nowym Porcie czy walka z bezdomnością i niekontrolowanym rozmnażaniem się kotów.