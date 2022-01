Pekao: Decyzja RPP skutkeim kompleksowej analizy uwarunkowań

Dalsze wydłużenie procesu powrotu inflacji do celu czy relatywnie dobre dane ze sfery realnej są wśród czynników, które skłoniły Radę Polityki Pieniężnej do podwyżki stóp procentowych - ocenia Bank Pekao

Rada Polityki Pieniężnej we wtorek podjęła decyzję o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 50 pkt. bazowych. Stopa referencyjna wzrosła do 2,25 proc., stopa lombardowa do 2,75 proc., stopa depozytowa do 1,75 proc., stopa redyskonta weksli do 2,30 proc., a stopa dyskontowa 2,35 proc.

Decyzja nie jest niespodzianką i jest w pełni spójna z ostatnią komunikacją RPP oraz ze zmianą uwarunkowań prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce. Rada dysponowała również nowymi, znacznie wyższymi prognozami inflacji, o których w niedawnym wywiadzie wspominał prezes NBP - napisał w komentarzu do decyzji RPP ekspert Departamentu Analiz Makroekonomicznych Pekao Piotr Bartkiewicz.

Jak wskazał, komunikat po posiedzeniu Rady uwzględnia dalsze wydłużenie procesu powrotu inflacji do celu z uwagi na większe wzrosty inflacji w końcówce roku, niedawne decyzje URE oraz statystyczne i ekonomiczne efekty tarcz antyinflacyjnych.

Bank Pekao zwrócił uwagę, że komunikat po posiedzeniu Rady ponownie został napisany w formule otwartej, RPP deklaruje, że dalsze decyzje będą uwarunkowane: chęcią sprowadzenia inflacji do celu, koniunkturą, wspieraniem odbudowy gospodarki po pandemii.

Naszym zdaniem to nie koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce i nie koniec szybkich podwyżek, jeszcze w tym kwartale zobaczymy kolejny ruch o 50 pb, a stopa referencyjna powinna sięgnąć nawet 4 proc. w połowie roku - ocenił Bartkiewicz. Ex post obecny cykl okazuje się być najszybszym i największym cyklem zacieśnienia polityki pieniężnej w erze bezpośredniego celu inflacyjnego - dodał.

