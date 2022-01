Gdzie podróżowaliśmy mimo pandemii?

W 2021 roku umocnił się trend podróży lotniczych wewnątrz kraju. W rankingu najpopularniejszych krajów, do których Polacy latali, nie doszło do większych zmian. W ubiegłym roku ceny biletów lotniczych były wyższe średnio o 15 proc. w porównaniu do 2020 roku za sprawą droższych biletów na loty wewnątrzkrajowe oraz na loty interkontynentalne - wynika z raportu eSky.

W ubiegłym roku podróże lotnicze odbiły się po trudnym 2020 roku, mimo niepewnego dla branży lotniczej początku 2021 roku. Szczyt popytu na podróże lotnicze rozłożył się w czasie, a najczęściej Polacy latali w okresie wakacyjnym i wczesną jesienią. Co ciekawe, w ubiegłym roku więcej osób zdecydowało się na zagraniczną podróż lotniczą we wrześniu i październiku, niż w 2020 i 2019 roku.

Ranking najpopularniejszych kierunków podróży Polaków w 2021 roku nie zmienił się znacząco, choć doszło do zmian w czołówce rankingu. Na 1. miejscu uplasowała się Polska – w ubiegłym roku podróżowaliśmy samolotem znacznie częściej na trasach krajowych niż w 2020 roku. Najczęściej Polacy latali do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Tuż za Polską w rankingu najpopularniejszych kierunków uplasowały się Włochy, które awansowały z 4. na 2. miejsce. Największą popularnością cieszyły się tradycyjnie Mediolan i Rzym, a także Bari oraz Sardynia.

Kolejno w rankingu uplasowała się Wielka Brytania, która w 2020 roku była na 2. pozycji – jedna rzecz się nie zmieniła, Polacy latają najczęściej do Londynu. Na 4. pozycji rankingu znajdziemy Hiszpanię. Co ciekawe, Hiszpania w 2021 roku awansowała do ścisłej czołówki rankingu z 6. miejsca w 2020 roku. W okresie wakacyjnym oraz wczesną jesienią Polacy najczęściej latali do Barcelony, oraz Alicante, z kolei w okresie zimowym największą popularnością cieszyły się Wyspy Kanaryjskie, w szczególności Teneryfa oraz Fuerteventura. Top 5 rankingu zamyka Ukraina. W Top 10 najpopularniejszych kierunków podróży znalazły się także Niemcy, Norwegia, Szwecja oraz Grecja.

W ubiegłym roku średnia cena biletów lotniczych była wyższa o 15 proc. niż w 2020 roku głównie za sprawą wzrostu cen na loty wewnątrzkrajowe oraz loty interkontynentalne. Średnia cena biletu lotniczego w jedną stronę wyniosła 865 zł. W podziale na typ lotu cena kształtowała się następująco: lot domestic (wewnątrzkrajowy) – 384 zł, lot international – 357 zł, lot intercontinental – 1855 zł.

_W porównaniu do zarówno 2019, jak i 2020 roku najbardziej podrożały bilety na loty interkontynentalne. Jeszcze w 2019 roku za bilet w jedną stronę płaciliśmy średnio 1450 zł, a w 2020 roku 1555 zł. Warto również zaznaczyć, że ceny biletów na połączenia international, np. z Polski do krajów europejskich w 2021 roku wzrosły względem 2020 roku, lecz są nadal tańsze niż w 2019 roku o średnio 7 proc. – komentuje Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy w eSky.pl.

Pandemia spowodowała, że turyści potrzebują poczucia bezpieczeństwa, żeby zdecydować się na podróż – zarówno zagraniczną, jak i krajową. Liczba sprzedanych ubezpieczeń turystycznych w serwisie eSky.pl w 2021 roku wzrosła o 23 proc. Największą popularnością cieszyło się ubezpieczenie All Risk, które umożliwia rezygnację z podróży z różnych względów prywatnych (np. zachorowanie, cofnięcie wniosku urlopowego, czy choroba zwierzęcia).

W obliczu pandemii znaczenie ubezpieczenia istotnie wzrosło. To nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim realne korzyści. W 2019 roku jedynie 15 proc. rezerwacji posiadało jedno z ubezpieczeń podróżnych, w 2020 decydował się na nie co trzeci klient serwisu eSky, a w 2021 roku już prawie co drugi klient – dodaje Deniz Rymkiewicz.

