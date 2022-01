Coraz więcej elektryków na polskich drogach!

W 2021 r. na polskie drogi wyjechało ponad 20 tys. samochodów z napędem elektrycznym więcej niż rok wcześniej - wynika z opublikowanego we wtorek Licznika Elektromobilności.

Według danych z końca grudnia 2021 r., w Polsce zarejestrowano 38 001 osobowych oraz 1657 użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. W ubiegłym roku ich łączna liczba zwiększyła się o 20 253 sztuki w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Liczba nowo zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych wyniosła 19 408 sztuk i zwiększyła się aż o 93 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym (10 049 sztuk).

Z puli 38 001 elektrycznych samochodów osobowych, które jeździły pod koniec grudnia 2021 r. po polskich drogach, pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) stanowiły 49 proc. (18 795 szt.), a pozostała część (51 proc.) to hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 19 206 szt. Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych natomiast liczył 1 657 sztuk. Rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec grudnia składała się z 10 650 sztuk, jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 325 136 sztuk. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 651 sztuk. „Od stycznia do grudnia 2021 r. flota elektrobusów powiększyła się o 220 zeroemisyjnych pojazdów” - wynika z informacji przedstawionych we wtorek przez branżowe organizacje w Liczniku Elektromobilności.