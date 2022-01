Jak Tarcza Antyinflacyjna wpłynie na ceny? Analiza Goldman Sachs

Działania opisane w tarczy antyinflacyjnej pozwą zbić inflację maksymalnie o 3,0-3,5 pkt - wynika z opublikowanego w piątek raportu Goldman Sachs. Dodano, że wysoka inflacja będzie nam też towarzyszyć także w przyszłym roku

Ekonomiści Goldman Sachs wydali raport, w którym szacują wpływ tarczy antyinflacyjnej na wzrost cen. Ich zdaniem, działania rządu opisane w tarczy pozwolą na zbicie inflacji o maksymalnie 3,0-3,5 punktu procentowego. Z drugiej strony - jak ocenili - wdrożenie tarczy spowoduje większą zmienność inflacji.

„Szacujemy, że szczytowy, dezinflacyjny wpływ Tarczy na inflację zasadniczą będzie bliski 3-3,5 pkt. również w przyszłym roku. Ponadto dynamika inflacji bazowej umacniała się do końca roku i spodziewamy się dalszego wzrostu inflacji bazowej w najbliższym czasie, utrzymując jastrzębią sytuację w Polsce” - napisali.

Zaznaczyli, że chociaż inflacja zasadnicza prawdopodobnie spadnie w nadchodzącym kwartale, spodziewają się dalszego wzrostu inflacji bazowej w najbliższym okresie.

GUS poinformował w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. wzrosły o 8,6 proc., licząc rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,9 proc.

Przypomnieli, że na styczniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 50 pb do +2,25 proc. „Chociaż nasza prognoza modalna przewiduje wzrost stóp do +3,00 proc. w nadchodzących miesiącach, postrzegaliśmy zagrożenia dla naszej prognozy jako przekrzywione w kierunku większego zaostrzenia przed grudniowym wydrukiem inflacji, a ostatnie zmiany inflacji jeszcze bardziej zwiększyły to ryzyko” - czytamy w raporcie.

Zgodnie z tzw. tarczą antyinflacyjną 2.0 obniżony zostanie VAT na media:- na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.);- na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.).

PAP/KG