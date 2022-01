Kościński w „Sieci”: Wykorzystamy ten czas

O Polskim Ładzie, zmianie systemu podatkowego, o tym, kto zyska na reformie podatków, a kto traci, z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim rozmawia na łamach nowego wydania tygodnika „Sieci” Maciej Wośko

Minister Kościński wyjaśnia, na jak dużą grupę społeczną wpłyną zmiany w podatkach. Skala projektu jest ogromna i uwzględnia wsparcie przede wszystkim dla mniej zamożnej części rodaków.

Około 90 proc. podatników, którzy skorzystają na zmianach w podatkach lub będą one dla nich neutralne, tych 18 mln Polaków, którzy zyskają w nowym systemie – to ludzie przede wszystkim mniej zarabiający. Dociera do mnie wiele sygnałów wprost np. od emerytów, nauczycieli, którzy widzą, że dostali po te sto kilkadziesiąt złotych więcej. Zdecydowana liczba podatników na Polskim Ładzie skorzysta albo zmiany podatkowe będą dla nich neutralne. W jego ocenie to bardziej sprawiedliwe rozwiązanie. Sprawiedliwie oznacza, że biedniejsi płacą mniej podatków, a bogaci płacą więcej. W Polsce było na odwrót. Polski Ład jako program społeczno-gospodarczy wpływa na trzy elementy. Wszyscy wiemy, że ochrona zdrowia musi zostać dofinansowana. Dlatego zdecydowaliśmy, że składki zdrowotnej nie będzie już można odliczać od podatku. Druga rzecz to sytuacje, gdy mniej zarabiający płacili wyższe podatki. Stąd wyższa kwota wolna i podniesiony do 120 tys. próg podatkowy. Te dwa mechanizmy są połączone. Stąd wprowadzenie ulgi dla klasy średniej i stąd tyle wariantów i możliwości.