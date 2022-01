CPK: przetarg na inżyniera kontraktu dla budowy linii kolejowych

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) uruchomił postępowanie przetargowe na inżyniera kontraktu dla budowy linii kolejowych prowadzących do portu. Szacowana wartość zamówienia to 2,5 mld zł netto.

Inżynier kontraktu to podmiot, który w imieniu spółki CPK będzie nadzorował poszczególne etapy inwestycji - od projektowania, przez realizację robót, aż po etap gwarancji i rękojmi (w ramach opcji). Takie usługi zagwarantują realizację inwestycji kolejowych na jak najwyższym poziomie, co przełoży się na trwałość budowanych przez CPK linii kolejowych.

Celem przetargu jest wyłonienie maksymalnie 20 wykonawców, którzy będą świadczyć usługi inżyniera kontraktu w formule umowy ramowej. Każda firma, która ją podpisze, będzie mogła ubiegać się o poszczególne zadania cząstkowe. Głównym celem zawarcia umowy ramowej jest przyspieszenie wyboru wykonawców na kolejnych etapach prac dla projektów liniowych. Współpraca ma być prowadzona przez osiem lat. Szacowana wartość zamówienia to ok. 2,5 mld zł netto.

Program CPK jest rozpisany na wiele lat. Umowy ramowe pozwalają stworzyć długoterminową profesjonalną relację opartą na wzajemnym zaufaniu i przewidywalności. Wybrane firmy uzyskają dostęp do zamówień udzielanych w kolejnych latach w związku z budową nowych tras kolejowych - powiedział prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

W zakres zadań objętych umową ramową wejdą m.in. usługi w ramach prac nad projektem budowlanym i projektem wykonawczym (w tym ich weryfikacja), zastępstwo inwestorskie w trakcie robót budowlanych, ich odbioru oraz przekazania do użytkowania wraz z rozliczeniami, a także opcjonalnie wsparcie poinwestycyjne oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

Przed nami kolejne postępowanie kluczowe dla całego procesu inwestycyjnego. Zamawiamy profesjonalne usługi nadzoru nad działaniami projektowymi czy budowlanymi przyszłych wykonawców, tak, aby jak najsprawniej i w najlepszej jakości wybudować 1 800 km linii kolejowych - podkreślił dyrektor Biura realizacji podprogramu kolejowego w CPK Sławomir Kanik.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteria wyboru wykonawców to przede wszystkim doświadczenie. W dalszej kolejności - przy zamówieniach na poszczególne zadania cząstkowe - będą brane pod uwagę cena i kwalifikacje zespołu, wskazanego przez wykonawcę do realizacji przedsięwzięcia. Zgłoszenia są przyjmowane do 27 stycznia 2022 r. Przetarg jest skierowany zarówno do polskich, jak i zagranicznych oferentów.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

PR/RO