Wzrost wynagrodzeń. Średnia krajowa na rekordowym poziomie

Dynamika produkcji przemysłowej wzrosła w grudniu z 15,2 do 16,7 proc., czyli istotnie powyżej mediany rynkowych prognoz 13 proc. - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego odnosząc się do danych GUS. Ich zdaniem wysoka aktywność ekonomiczna zachęca firmy do inwestowania