NATO wzmocni wschód Europy? Żołnierze w gotowości!

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i inni członkowie NATO rozważają rozmieszczenie kilku tysięcy dodatkowych żołnierzy w państwach wschodniej flanki Sojuszu, prawdopodobnie w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech - podała w środę telewizja CNN.

Według telewizji, która powołuje się na źródła w administracji prezydenta Joe Bidena, USA tworzą wewnątrz NATO „koalicję chętnych” do zwiększenia sił na wschodzie Sojuszu. Chodziłoby o rozmieszczenie po ok. 1000 żołnierzy w każdym z przyjmujących państw.

CNN twierdzi, że wśród nich są Rumunia, Bułgaria i Węgry, gdzie miałyby zostać rozlokowane oddziały podobne do tych, jakie umieszczono w Polsce i państwach bałtyckich w ramach tzw. wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP). Oprócz USA, chęć do wysłania wojsk miała wyrazić też Wielka Brytania i niektóre inne, niewymienione państwa.

Gotowość do wysłania sił USA na wschodnią flankę - zarówno w ramach NATO, jak i dwustronnych ustaleń - sygnalizował już w poniedziałek Pentagon. We wtorek rzecznik resortu John Kirby powiedział CNN, że część z postawionych w stan podwyższonej gotowości 8,5 tys. żołnierzy w amerykańskich bazach może trafić do Europy niezależnie od decyzji NATO. Reszta ma zostać aktywowana decyzją sojuszu w ramach Sił Odpowiedzi NATO. Pentagon nie wykluczył również przesunięć wojsk USA wewnątrz Europy.

PAP/kp