Piotr Duda o porozumieniu ws. Turowa: Lepiej późno niż wcale

To dobra wiadomość, szczególnie w kontekście gazowego szantażu Rosji. Lepiej późno niż wcale – tak szef Solidarności Piotr Duda skomentował podpisaną przez Polskę i Czechy umowę w sprawie kopalni w Turowie

Premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali w czwartek umowę w sprawie kopalni odkrywkowej w Turowie. Zgodnie z nią Polska zapłaci 35 mln euro rekompensaty, a Fundacja PGE przekaże 10 mln euro krajowi libereckiemu. Czechy wycofają z TSUE swoją skargę na Polskę.

Piotr Duda w wypowiedzi opublikowanej na portalu tysol.pl przypomniał, że Solidarność nie pozwoliła, „grożąc ostrymi protestami”, aby polski rząd wykonał decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie zgadza się też na płacenie kar finansowych.

Przypominam, co by się stało, gdybyśmy wykonali decyzję TSUE (bo nawet nie wyrok), nakazujący zamknięcie Turowa. Już tej kopalni i elektrowni praktycznie by nie było, bo nie dałoby się jej odtworzyć – podkreślił.