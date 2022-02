W jaki sposób sprawdzić, czy samochód ma ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest w naszym kraju obowiązkowe dla każdego zarejestrowanego pojazdu. Jednak nie każdy właściciel dopilnowuje tego obowiązku, dlatego warto wiedzieć, kiedy i jak sprawdzić, czy dany pojazd posiada ważną polisę OC

W życiu kierowcy zdarzają się momenty, gdy nie warto ufać słowu drugiego kierowcy. Zamiast tego lepiej zdać się na fakty. Dlatego też dla lepiej znać sposoby na to, by szybko sprawdzić, czy dane auto jest ubezpieczone. Dzięki temu możesz zaoszczędzić sobie sporych problemów i wydatków.

Kiedy i dlaczego warto sprawdzać status polisy OC?

Istnieją dwa najważniejsze przypadki, w których sprawdzenie ważności polisy OC danego pojazdu powinno być obowiązkiem każdego z nas. Pierwszy z nich to sytuacja, gdy poszukujesz używanego auta dla siebie. Znajdujesz interesujące Cię ogłoszenie, cena wydaje się atrakcyjna, trafiłeś na tak zwaną okazję. Chcesz kupić to auto. Właściciel przez telefon twierdzi, że auto jest ubezpieczone i można przyjechać i je obejrzeć. Zanim cokolwiek zrobisz, sprawdź najpierw, czy auto faktycznie ma OC. Jeżeli nie, będziesz musiał jeszcze martwić się o jego ubezpieczenie, jeżeli zdecydujesz się je kupić.

Drugi przypadek, w którym warto sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone, to stłuczka lub wypadek. Oczywiście taki, w którym to Ty zostałeś poszkodowany. Jeżeli nie ma potrzeby wzywania policji, najczęściej sprawa kończy się nie wymianie danych między uczestnikami. W takim przypadku zawsze przed opuszczeniem miejsca zdarzenia powinieneś sprawdzić, czy samochód sprawcy jest ubezpieczony. Ma to kluczowe znaczenie, gdy będziesz domagał się odszkodowania.

Warto sprawdzić polisę OC danego auta także po to, aby upewnić się, że poruszanie się nim jest bezpieczne. Bez względu na to, czy zamierzasz kupić samochód lub chodzi o sprawcę wypadku, każde auto musi być ubezpieczone. W innym przypadku możesz narazić się na duże straty finansowe.

Jakie dane pojazdu trzeba podać, żeby sprawdzić jego OC?

Jak sprawdzić, czy dany samochód jest ubezpieczony? Przecież właściciel pojazdu może nie udostępnić nam takiej informacji. Na całe szczęście istnieją strony internetowe oraz aplikacje mobilne, na których można znaleźć takie informacje. Jedyne co potrzebujesz to numer VIN pojazdu, datę pierwszej rejestracji oraz numer rejestracyjny. Dzięki nim będziesz mógł poznać historię ubezpieczenia danego pojazdu praktycznie w każdej chwili. Za pomocą komputera lub smartfona masz dostęp do bazy CEPiK. Najprościej sprawdzić ważność polisy OC na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Wystarczy podać numer VIN lub numer rejestracyjny auta.

Można to także zrobić, korzystając ze strony historiapojazdu.gov.pl, gdzie dowiesz się także nieco więcej o historii interesującego cię pojazdu. W obu miejscach wystarczy podać numer VIN lub numer rejestracyjny auta.

Każdy właściciel powinien Ci je podać, oczywiście, jeżeli nie ma nic do ukrycia. Jeżeli nie będzie chciał tych danych Ci udostępnić, powinno to być dla ciebie ostrzeżenie, że z samochodem lub jego ubezpieczeniem może być coś nie tak. Wtedy tym bardziej powinieneś nalegać, a w ostateczności wezwać nawet policję. Funkcjonariusze mogą sprawdzić te dane bez najmniejszego kłopotu.

Jeżeli nie masz dostępu do komputera, możesz skorzystać z aplikacji mobilnej. Jedną z najpopularniejszych jest “Na wypadek”. Pozwala ona bardzo szybko sprawdzić, czy dany pojazd jest ubezpieczony. Dodatkowo ma kilka innych przydatnych opcji. Na przykład szablon oświadczenia w razie stłuczki lub informacje jak postępować, gdy sprawcą zdarzenia jest obywatel innego kraju.

Co grozi za brak obowiązkowego OC?

Warto sprawdzić, czy auto, którym się przemieszczasz, jest ubezpieczone, ponieważ za brak ważnej polisy przewidziane są wyjątkowo dotkliwe kary. Instytucją upoważnioną do kontrolowania ważności polis OC jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli samochód nie ma ważnego ubezpieczenia do 3 dni, kara wynosi 1200 złotych, w przypadku auta osobowego, natomiast jeśli chodzi o samochody ciężarowe, to kara sięga już 1810 złotych. Od 3 do 14 dni bez ważnego OC, oznacza dla kierowcy osobówki 3010 złotych kary, a samochodu ciężarowego 4520 złotych. Najwyższa kara dosięga kierowców, którzy bez ważnego OC podróżują powyżej dwóch tygodni. Kara dla osobówki wynosi wówczas 6020 złotych, a dla samochodu powyżej 3,5 tony 9030 złotych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC - podsumowanie

Poruszanie się bez ważnego ubezpieczenia OC nie jest ani bezpieczne, ani opłacalne. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób sprawdzić, czy samochód ma ważną polisę OC. Ta wiedza może uratować Cię przed dużymi kłopotami oraz wydatkami. Nie warto ryzykować, dlatego zainstaluj w telefonie aplikację, dzięki której zawsze będziesz wiedział, czy dane auto ma polisę OC.

A jeśli poszukujesz ubezpieczenia dla swojego auta w atrakcyjnych cenach i na jasnych warunkach, zapraszamy Cię do odwiedzenia strony LINK4.pl. Znajdziesz tutaj kalkulator ubezpieczeń, dzięki któremu szybko i wygodnie poznasz naszą ofertę, oraz będziesz mógł zakupić wybraną polisę online. Nie czekaj, ubezpiecz się w LINK4 już dzisiaj i jedź bezpiecznie!

