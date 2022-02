Rosyjska agresja - jak reaguje świat?

Paryż nie wyklucza nowych rosyjskich „faktów wojskowych” i potępia „paranoidalną mowę” Władimira Putina – przekazał mediom Pałac Elizejski w poniedziałek w nocy.

Władimir Putin jest w „swoim ideologicznym dryfcie” i wygłosił w poniedziałek przemówienie, mieszając fakty i „paranoidalne odczucia” - ocenił Pałac Elizejski w reakcji na decyzję rosyjskiego prezydenta o uznaniu niepodległości ukraińskich terytoriów separatystów.

Putin „podjął bardzo wyraźny wybór, aby złamać swoje zobowiązania” i „nie uszanował słowa danego Emmanuelowi Macronowi”- przekazała mediom francuska prezydencja, nie wykluczając nowych rosyjskich „faktów wojskowych”.

„To, co dzieje się dziś wieczorem, jest bardzo poważne, ale nie mamy problemu z wyobrażeniem sobie, że może być jeszcze gorzej” - dodano.

„Musimy zrobić wszystko, co konieczne w zakresie sankcji, aby uniknąć pogorszenia” – stwierdzono w oświadczeniu dla mediów.

Pałac Elizejski potwierdził, że Unia Europejska zamierza zastosować sankcje wobec rosyjskich podmiotów i obywateli Rosji.

Niemcy mówią o „jasnej odpowiedzi”

Po uznaniu przez Putina separatystycznych regionów Ukrainy głos zabierają niemieccy politycy. „Nasza odpowiedź na to będzie mocna i jasna” - napisała na Instagramie minister obrony Niemiec Christine Lambrecht. Lider partii FDP Christian Lindner napisał: „zjednoczeni w solidarności z Ukrainą i w zaufaniu do prawa”.

Minister obrony Christine Lambrecht oceniła, że uznanie przez Rosję samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej stanowi drastyczne naruszenie prawa międzynarodowego i jest całkowicie nie do przyjęcia. „Nasze stanowisko w sprawie Rosji i Ukrainy jest jasne: stawiamy na wyraźne i wiarygodne odstraszanie. To nie do pomyślenia, że w Europie po raz kolejny siłą przesuwa się granice”. „Konflikt nie może być rozwiązany militarnie” - dodała.

Lider FDP Christian Lindner napisał na Twitterze: „Łamiąc prawo międzynarodowe, Putin izoluje się, ze szkodą dla narodu rosyjskiego”. Efektem tej decyzji jest to, że „NATO i UE zbliżają się do siebie jako wspólnoty wartości” napisał dodając: „Zjednoczeni w solidarności z Ukrainą i w zaufaniu do prawa”.

Wielka Brytania: Sankcje? We wtorek!

Wielka Brytania potępia decyzję Rosji o uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy, a będące reakcją na to sankcje wejdą w życie we wtorek - powiedział premier Boris Johnson w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Jak przekazało biuro Borisa Johnsona w wydanym w poniedziałek wieczorem komunikacie, w rozmowie z Zełenskim wyraził on głębokie zaniepokojenie wydarzeniami w regionie oraz obawę, że rosyjska inwazja jest realną możliwością w nadchodzących godzinach i dniach.

„Premier zdecydowanie potępił dzisiejszą decyzję Kremla o uznaniu Ługańska i Doniecka za niepodległe państwa i powiedział, że to posunięcie sprawia, iż porozumienia i proces miński stają się niewykonalne. Dodał, że Wielka Brytania już współpracuje z partnerami w tej sprawie i zapowiedział, że w najbliższych dniach poruszy tę kwestię na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie” - napisano w komunikacie.

„Premier powiedział prezydentowi Zełenskiemu, że Wielka Brytania przygotowała już sankcje wobec osób współdziałających w naruszeniu integralności terytorialnej Ukrainy i że środki te wejdą w życie jutro. Premier powiedział również, że na prośbę rządu ukraińskiego rozważy możliwość wysłania na Ukrainę dalszego wsparcia obronnego” - głosi dalej wydany komunikat.

Jak dodano, obaj przywódcy zgodzili się, że Zachód powinien wesprzeć Ukrainę w razie inwazji, ale do ostatniej chwili powinien dążyć do rozwiązania dyplomatycznego. Podkreślono też, że bez względu na działania Rosji, Wielka Brytania będzie niezłomnie popierać suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

W poniedziałek wieczorem w specjalnym orędziu prezydent Rosji Władimir Putin poinformował o uznaniu dwóch separatystycznych republik we wschodniej Ukrainie - Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, po czym po chwili podpisał stosowny dekret.

Rzecznik Johnsona przekazał, że w związku z sytuacją na Ukrainie premier będzie przewodniczył posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego, które rozpocznie się we wtorek o 6:30 rano.

Portugalia też solidarna

Premier Portugalii Antonio Costa w poniedziałek w wieczornym oświadczeniu ogłosił, że jego rząd w pełni solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy wobec uznania przez Rosję za niepodległe separatystyczn republik Donieckiej i Ługańskiej.

W wieczornym oświadczeniu szef rządu stwierdził, że Portugalia “stanowczo” potępia poniedziałkową decyzję Kremla dotyczącą terenu Donbasu.

“Uznanie tych dwóch separatystycznych regionów Ukrainy narusza w sposób ewidentny porozumienia z Mińska i podważa integralność terytorialną Ukrainy”, stwierdził Antonio Costa.

Także prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa potępił wieczorem uznanie przez Kreml separatystycznych republik.

Szef państwa zapewnił też, że władze Portugalii stale “monitorują sytuację swoich obywateli”, którzy pozostali na Ukrainie.

Hiszpański rząd także potępia agresję

Rząd Hiszpanii premiera Pedro Sancheza potępił w wieczornym komunikacie w poniedziałek uznanie przez Rosję niepodległości samozwańczych republik w Donbasie.

W oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze premier Hiszpanii nazwał podjęte przez Kreml kroki “jednostronnym działaniem”. “To pogwałcenie porozumień z Mińska oraz międzynarodowe bezprawie” - napisał w krótkim komunikacie premier Sanchez.

Szef centrolewicowego gabinetu zapowiedział, że Hiszpania wraz ze swoimi sojusznikami “odpowiedzą w sposób skoordynowany”.

W podobnym tonie wypowiedział się w poniedziałek wieczorem szef hiszpańskiej dyplomacji Jose Manuel Albares, nazywając działania Kremla “oczywistym naruszeniem integralności terytorialnej Ukrainy”.

ONZ: To naruszenie suwerenności Ukrainy

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził głębokie zaniepokojenie decyzją Rosji uznania niepodległości niektórych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie. Nazwał to „naruszeniem integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy”.

„Sekretarz Generalny jest bardzo zaniepokojony decyzją Federacji Rosyjskiej związaną ze statusem niektórych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie. Wzywa do pokojowego rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie, zgodnie z porozumieniami mińskimi, zatwierdzonymi przez Radę Bezpieczeństwa w rezolucji 2202 (2015)” – stwierdził rzecznik prasowy Guterresa, Stéphane Dujarric.

Jak dodał szef ONZ uważa, że decyzja Federacji Rosyjskiej stanowi naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy oraz jest niezgodna z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.

W swym oświadczeniu Dujarric zwrócił uwagę, że ONZ, zgodnie z stosownymi rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego, wciąż w pełni popiera suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

„Sekretarz Generalny wzywa wszystkie zainteresowane strony do skoncentrowania wysiłków na zapewnieniu natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, ochronie ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej, zapobieganiu wszelkim działaniom i oświadczeniom, które mogą doprowadzić do dalszej eskalacji niebezpiecznej sytuacji na Ukrainie i w jej pobliżu, a także nadaniu priorytetu dyplomacji w celu pokojowego rozwiązania wszystkich kwestii” – oznajmił jego rzecznik.

W poniedziałek prezydent Rosji Władymir Putin o poinformował o uznaniu przez Moskwę tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

Według źródeł Narodów Zjednoczonych, szef ONZ planował odbyć oficjalną wizytę w Demokratycznej Republice Konga. W związku z pogarszającą się sytuacją na Ukrainie odwołał tę wizytę.

PAP/ as/