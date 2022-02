Rosja znacznie zwiększyła w 2021 r. eksport żywności do UE

Najbardziej wzrósł eksport olejów i tłuszczów roślinnych, a także ryb i owoców morza – czytamy na portalu farmer.pl

Eksport żywności i produktów rolno-spożywczych z Rosji zwiększył się w 2021 r. o 22 proc. w skali roku i przekroczył wartość 31,5 mld euro. Informacja ta nie zawiera danych handlowych z ostatnich dwóch miesięcy roku z wymiany gospodarczej pomiędzy Rosją a krajami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG).

Eksport zbóż wzrósł o 10 proc. do ponad 9,69 mld euro. Jednak wartość dwóch innych grup produktów – olejów i tłuszczów roślinnych oraz ryb i owoców morza – wzrosła znacznie bardziej, o 48 proc. do prawie 6,18 mld euro i odpowiednio o 34 proc. powyżej 6,17 mld euro. 30 procentowy wzrost do 1,3 mld euro odnotowano również w eksporcie mięsa i przetworów mlecznych – informuje portal farmer.pl.

Do największych importerów produkcji rolno-spożywczej z Rosji w 2021 r. były kraje unijne i Turcja z udziałami importu odpowiednio 13 i 12 proc. Zwiększyły one swoje zakupy w porównaniu z rokiem poprzednim o 41 proc., a więc do 4,09 mld euro i 38 proc. – do 3,78 mld euro. Na dalszych miejscach znalazły się Chiny (wzrost o 9,8 proc.), Korea Południowa ( wzrost o 6,9 proc.), Kazachstan (5,9 proc.) i Egipt (5,1 proc.).

farmer.pl/mt