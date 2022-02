Mądra taktyka Ukraińców: Rozprute rosyjskie kolumny

Korespondent wojenny i ekspert ds. wojskowości Marcin Ogdowski nadal obserwuje sytuację na Ukrainie i przytacza wypowiedzi swoich źródeł.

Jak wskazuje Ogdowski Ukraińcy, choć są w trudnej sytuacji, nadal dzielnie się bronią, korzystając z mądrych taktyk:

Miażdżąca większość dostępnych nagrań z frontu, ilustruje skutki walk. Dominują w nich rozprute rosyjskie kolumny. Mało jest materiału filmowego, który by dokumentował sam przebieg starć. Ale te nagrania są – i to w niemałych ilościach. Wiele z nich jest w tej chwili analizowanych w natowskich grupach eksperckich, niektóre „wypłyną” już po wojnie. - Ukraińcy nie ujawniają nagrań z nahełmowych kamer żołnierzy, by nie zdradzać szczegółów stosowanych taktyk – tłumaczył mi kolega w lampasach. – Dobry analityk nawet z tego, co upubliczniane, wytyczyła sporo informacji, ale trzeba tu pogodzić konieczność ochrony sekretów taktycznych z potrzebą budowania morale. O tym, jak ono jest wysokie, świadczy też wysoki stopień ukraińskiej autocenzury.