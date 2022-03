Pierwsza Dama spotkała się z uchodźcami z Ukrainy

Jesteśmy porażeni atakiem Rosji na niezależną i suwerenna Ukrainę, my Polacy, jesteśmy z wami, będziemy wam nieść pomoc, tak długo jak będzie to konieczne - powiedziała pierwsza dama Agata Kornhauser–Duda podczas spotkania z uchodźcami z Ukrainy

Jak poinformowała w sobotę na Twitterze Kancelaria Prezydenta, pierwsza dama spotkała się w piątek z uchodźcami w Bojanowie (woj. podkarpackie) oraz Dwikozach i Obrazowie (woj. świętokrzyskie).

„Jesteśmy porażeni tym niczym nieusprawiedliwionym i nieuzasadnionym bezprawnym atakiem Rosji na niezależną i suwerenna Ukrainę” – powiedział Agata Kornhauser–Duda cytowana w komunikacie Kancelarii Prezydenta. „My Polacy, jesteśmy z Wami! Będziemy Wam nieść pomoc tak długo, jak będzie to konieczne” – podkreśliła, zwracając się do osób uciekających z zaatakowanej Ukrainy.

Zapewniła o pełnej solidarności i jedności Polaków, by nieść wszelką pomoc: organizowanych zbiórkach, transportach humanitarnych, ewakuacji dla chorych dzieci i kobiet w ciąży. „Jestem wzruszona postawą Polaków, którzy zjednoczyli się ponad podziałami, by solidarnie organizować pomoc” – przyznała.

Agata Kornhauser–Duda zapewniała o wsparciu na każdym szczeblu: prezydenckim, rządowym, lokalnym, legislacyjnym i oddolnym.

Pierwsza dama mówiła także o stałym kontakcie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy.

To ogromnie ważne, żeby nie tracić nadziei – apelowała, zwracając się do Ukraińców. Powinniście być dumni ze wszystkich obrońców Ukrainy, my jesteśmy pod wrażeniem ich hartu ducha. Wszyscy modlimy się o pokój i czynimy wszystko, żeby zakończyć tę wojnę – mówiła, podkreślając wagę wysiłków dyplomatycznych w budowaniu międzynarodowej koalicji na rzecz pokoju.