Zwolnienia podatkowe dla uchodźców

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zawiera szereg preferencyjnych rozwiązań – również podatkowych, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Oto, co się zmienia w podatkach w zakresie uchodźców

Korzystne rozwiązania podatkowe adresowane są zarówno do otrzymujących pomoc obywateli Ukrainy, jak i do firm oraz osób fizycznych, które udzielają tej pomocy. Zależy nam na tym by wsparcie płynęło szerokim strumieniem i by obywatele Ukrainy mogli wykorzystywać je w pełnym zakresie. Dlatego rezygnujemy z pobierania podatków od świadczeń otrzymywanych przez uchodźców, a także od osób im pomagających, jak również wprowadzamy nowe preferencje podatkowe dla firm – wskazuje wiceminister finansów Artur Soboń.