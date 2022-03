NBP: Bez tarczy inflacja w 2022 r. wyniosłaby 10,8 proc.

Inflacja w 2022 r. bez przedłużenia działania tarczy antyinflacyjnej wyniesie 10,8 proc. – wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacji, opublikowanej w piątek przez NBP

Inflacja w 2022 r. wyniesie 10,8 proc. – wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacji, opublikowanej w piątek przez Narodowy Bank Polski. W 2023 roku inflacja obniży się do 9 proc., a w 2024 r. spadnie do 4,2 proc.

Przy czym – jak wskazano na konferencji prasowej, na której prezentowany był raport o inflacji – dużo zależy od tego, jak długo będzie utrzymywana tarcza antyinflacyjna, która ma obowiązywać do końca lipca.

Gdyby tarcza miałaby być utrzymana do końca roku, to efekt wynosi 1,6-1,7 pkt,. o tyle byśmy mieli niższą inflację w tym roku, więc w takim wypadku, inflacja wyniosłaby ok. 9,1 proc. w tym roku, ale wtedy pik inflacji mielibyśmy w 2023 roku – powiedział wicedyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski na konferencji prasowej.