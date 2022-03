Dąbrowski w "Sieci": Bez urealnienia polityki klimatycznej transformacja energetyczna się nie uda

O skutkach wojny w Ukrainie dla transformacji energetycznej, niezbędnych inwestycjach w niezależność energetyczną i powołaniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej, w rozmowie z Maciejem Wośką („Gazeta Bankowa”) w najnowszej „Sieci”

Czy wypowiedź przewodniczącego Fransa Timmermansa, że węgiel nie może stanowić tabu, gdy Europa próbuje się uniezależnić od rosyjskiego gazu, to de facto potwierdzenie stanowiska Polski odnośnie do sprawiedliwej transformacji? Niestety dopiero tak brutalne wydarzenie, jak agresja Rosji na Ukrainę, skłoniło europejskich partnerów do refleksji i potwierdzenia słuszności drogi przyjętej przez Polskę

Nie rozpatruję zmiany w polityce Niemiec i Unii w kategoriach osobistej satysfakcji. Rzeczywiście jako Polska mówiliśmy o tym od dawna. Wreszcie zgodził się z nami nawet przewodniczący Frans Timmermans. Obecna sytuacja pokazała dobitnie, że zmiany są potrzebne, ale przechodzenie od paliw kopalnych na inne źródła energii musi się odbyć w rozsądnym tempie. Wojna na Ukrainie zmienia priorytety polityki międzynarodowej, także te dotyczące energetyki. To przecież jest element bezpieczeństwa każdego z krajów Europy, a wojna, z dnia na dzień, doprowadziła do koniecznej rewizji planów i skłoniła do refleksji nad tym, co warunkuje nasze bezpieczeństwo energetyczne - komentuje Dąbrowski. Nikt nie zatrzyma transformacji energetyki w kierunku źródeł odnawialnych. Ale w obecnej sytuacji, poza uznaniem specyfiki krajów takich jak Polska, trzeba wziąć także pod uwagę tempo zmian. Natomiast w dłuższej perspektywie transformacja z wykorzystaniem OZE i energii jądrowej, w obecnej sytuacji, jest moim zdaniem jedyną drogą do osiągnięcia nie tylko neutralności klimatycznej, lecz również bezpieczeństwa energetycznego. Może się okazać, że tak jak już słyszymy w wypowiedziach europejskich polityków, trzeba będzie wydłużyć czas wykorzystania węgla i szykować się do przejścia na OZE z pominięciem lub przy niewielkim udziale gazu. Równolegle muszą powstać duże bloki jądrowe w Polsce, aby zapewnić nam stabilne źródła wytwarzania energii elektrycznej stanowiące o bezpieczeństwie energetycznym. Węgiel oczywiście będzie ważnym elementem energetyki, ale trzeba zdecydowanie przyspieszyć rozwój OZE, przede wszystkim jak najszybciej wybudować duże moce offshore. I jednocześnie muszą powstać wielkoskalowe magazyny energii przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej - dodaje.

