Dąbrowski: Transformacja energetyczna bez błędów

Przykład Niemiec i wielu innych państw UE pokazuje, że przy transformacji energetycznej można popełnić sporo błędów. Jak ich uniknąć?

O tym podczas II Energetycznego Forum wGospodarce.pl opowiadał Wojciech Dąbrowski - były prezes PGE.

Czy możliwa jest transformacja energetyczna… bez błędów? Dąbrowski wyraźnie wskazywał, że należy unikać wpadek naszych sąsiadów. Stąd tak istotne jest postawienie na atom!

Jak dodał Dąbrowski: „Energetyka jądrowa jest znakomitym narzędziem dekarbonizacyjnym.” To bardzo ważne, jeśli zgodnie z nakazami UE Polska będzie miała całkowicie odejść od węgla.

Jak jednak wykazał czarno na białym Dąbrowski, jest pewien aspekt energetycznej transformacji, który musi być w naszej sytuacji bezwzględnie zrealizowany - chodzi o bezpieczeństwo energetyczne!

Bezpieczeństwo energetyczne jest niezbędne - widzieliśmy to po napaści Rosji na Ukrainę, kiedy to Putin wywołał światowy kryzys energetyczny. Ta sytuacja obnażyła politykę, którą prowadziła UE - politykę obłaskawiania Rosji i korzystania z paliwa rosyjskiego jeśli chodzi o gaz ale i węgiel. To pokazało, że to nie tędy droga.