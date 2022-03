Prezydent w "Sieci": To był plan prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Polska uniezależnia się od rosyjskich surowców! Prezydent Duda w „Sieci”: To był plan prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Andrzej Duda był pytany o to, czego Polacy mogę spodziewać się w związku z sankcjami nakładanymi na Rosję.

Polacy widzą, co się dzieje. Wojna przyniosła wzrost cen paliw, sam z trwogą patrzę na to, co się dzieje na stacjach benzynowych. Ceny rosną jednak wszędzie, to nie jest ani wina rządu, ani prezydenta, ani opozycji. Wybuchła wojna, którą prowadzi mocarstwo energetyczne. To są słabości tego świata, a także efekty wielu błędów, które zostały popełnione wcześniej – twierdzi.