Nie wydałeś wszystkiego z tarczy? Więcej czasu na zwrot

Samorządy w 2022 r. dostaną 8 mld zł subwencji na wydatki bieżące i to one zdecydują, na co wydać pieniądze. Na następne lata również zaplanowano wsparcie, by dochody samorządów nie spadały - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski