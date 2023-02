Jak działa Orange Flex dla firm?

Właśnie zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą i potrzebujesz numeru na firmę?

A może nie jesteś zadowolony z usług swojego operatora lub w obecnej sytuacji rynkowej nie chcesz wiązać się kolejną długą umową? Poznaj ofertę Orange Flex dla firm i dowiedz się, jak to jest prowadzić biznes bez ograniczeń!

Flex dla firm – czym jest?

Orange Flex dla firm to wygodna opcja dla przedsiębiorców, którzy od partnerów biznesowych oczekują elastyczności oraz cenią sobie swobodę zmian. Flex łączy w sobie cechy abonamentu oraz oferty na kartę – bez papierologii i obciążających zobowiązań. Możesz zapomnieć o kolejkach w salonie i czekaniu na infolinii. Całą usługą komórkową zarządzasz jedynie za pomocą aplikacji Orange Flex – od zamówienia lub przeniesienia numeru, przez wybór planu, po dokupowanie dodatkowych pakietów. W aplikacji znajdziesz również faktury za każdy miesiąc. To spore ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy mają dużo na głowie. W Sklepie Flex natomiast kupisz nowoczesne smartfony, dzięki którym sprawy biznesowe załatwisz od ręki.

Poznaj ofertę Flex dla Firm.

Orange Flex na firmę – co wyróżnia sieć w aplikacji?

Prowadzenie biznesu wiąże się z wieloma obowiązkami. Jeśli chcesz ich mieć mniej, postaw na Orange Flex dla firm. W aplikacji możesz zarządzać nawet 5 numerami jednocześnie, decydować o wysokości pakietu oraz kontrolować wydatki.

Zalety Orange Flex na firmę:

• Elastyczność – raz w miesiącu możesz zmienić plan komórkowy bez żadnych konsekwencji. W zależności od sezonowości w biznesie możesz też dodawać nowe numery albo je zawieszać, chroniąc firmowy budżet.

• Brak formalności i zobowiązań – Orange Flex działa na zasadzie subskrypcji. Żadnych umów wiążących Cię na długi czas.

• Faktury w jednym miejscu – łatwo znajdziesz je w aplikacji, gdy księgowa będzie przysyłać ponaglenia o dokumenty do rozliczenia.

• Automatyczna płatność – wystarczy podpiąć firmową kartę w aplikacji i już masz jeden obowiązek z głowy. Odpowiednia kwota pobiera się sama. Możesz też wybrać płatność BLIKIEM.

• Dodatkowy SIM lub eSIM – drugi (a w wyższych planach nawet trzeci i czwarty) egzemplarz karty w wersji klasycznej albo wirtualnej dostaniesz za darmo. Możesz je wykorzystać np. do smartwatcha albo routera w Twoim home office.

Dla wielu przedsiębiorców smartfon to główne narzędzie pracy. Z Orange Flex na firmę zawsze będziesz mieć pełen komfort działania.

Oferta Orange Flex dla firm – jakie są pakiety?

Zarówno nowi użytkownicy Flexa, jak i osoby przenoszące numer mogą wybrać 1 z 4 planów komórkowych. Każdy z nich pozwala na nielimitowane rozmowy, pisanie SMS-ów i MMS-ów w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej. Z social mediów również można korzystać bez ograniczeń, co jest szczególnie przydatne, jeśli prowadzisz firmowe konta na Facebooku, Instagramie czy TikToku, regularnie dodajesz relacje i moderujesz komentarze oraz wiadomości od klientów.

Aby mieć numer w Orange Flex na firmę:

1. Ściągnij aplikację z App Store lub Google Play i zarejestruj konto. Wybierz wariant Orange Flex dla firm oraz podaj swój NIP (operator sprawdzi go w rejestrze CEiDG).

2. Zdecyduj się na 1 z 4 planów komórkowych. Przenieś numer albo wybierz nowy.

3. Zdecyduj o dostawie karty SIM lub wybierz eSIM, jeśli Twój telefon go obsługuje.

4. Potwierdź swoją tożsamość – wystarczy nawet selfie.

5. Określ metodę płatności i aktywuj numer.

Jeśli korzystasz z usług innego operatora, możesz łatwo przenieść swój numer – Orange Flex podpowie Ci, kiedy najlepiej to zrobić. Z kodem SIEMAFLEX przez pierwsze 3 miesiące zapłacisz 1 zł miesięcznie bez względu na wybrany plan komórkowy.

A do wyboru masz plany 30 GB za 30 zł, 45 GB za 35 zł, 80 GB za 50 zł i 150 GB za 80 zł. W każdym da się korzystać z sieci 5G, jeśli tylko smartfon na to pozwala. Gdy zabraknie Ci internetu, to inni użytkownicy należący do generacji Flex mogą się podzielić z Tobą paczką GB. Decyduj o swoim biznesie razem z Orange Flex dla firm, oszczędzając czas i zyskując pełną swobodę działań!