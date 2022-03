W. Brytania. „Pieniądze publiczne nie mogą finansować Putina”

Brytyjski rząd polecił w poniedziałek podmiotom z sektora publicznego, by sprawdziły, czy nie mają kontraktów z rosyjskimi firmami, w tym zwłaszcza na dostawy energii, a jeśli tak - by rozważyły zmianę dostawców.

Pieniądze publiczne nie powinny finansować machiny wojennej Putina. Zwracamy się do szpitali, władz lokalnych i innych podmiotów sektora publicznego, aby pilnie rozważyły wszelkie możliwości zerwania swoich komercyjnych powiązań z Rosją. Rząd będzie nadal ściśle współpracował z tymi podmiotami, aby zapewnić, że są one w stanie podjąć niezbędne kroki tak szybko, jak to możliwe, w tym w razie potrzeby, skorzystać z drogi prawnej - oświadczył Steve Barclay, szef personelu w biurze premiera Borisa Johnsona.