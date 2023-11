Banki bardzo pomnożyły swoje zyski

Wynik finansowy netto banków w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wyniósł 21,2 mld zł i był wyższy o 283,5 proc. r/r - podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

„Wynik finansowy netto na koniec września 2023 r. wyniósł 21,2 mld zł. Wynik ten był wyższy o 15,7 mld zł (+283,5 proc. r/r) od wyniku osiągniętego na koniec września 2022 r. i o 2,5 mld wyższy od wyniku osiągniętego na koniec sierpnia 2023 (+13,2 proc. m/m)” - czytamy w prezentacji.

Sektor bankowy - wynik netto na koniec okresu (mln zł) / autor: KNF

Na koniec września 2023 r. łączna strata wykazana przez banki komercyjne wyniosła 6 mld zł. Aktywa tych banków stanowiły ok. 1,2 proc. aktywów sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 28,9 mld zł.

Wynik z odsetek, w pierwszych trzech kwartałach tego roku, wyniósł 72,61 mld zł (+32,6 proc. r/r), zaś wynik z prowizji sięgnął 13,97 mld zł (-0,8 proc. r/r). Koszty działania wyniosły 33,8 mld zł (-2,4 proc. r/r).

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 5,12 mld zł (-27 proc. r/r).

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec września wyniósł 13,47 proc. (+11,92 pkt proc. r/r, +1,86 pkt proc. m/m), a ROA sięgnął 0,91 proc. (+0,82 pkt proc. r/r, +0,15 pkt proc. m/m), podano też w prezentacji.

Jak informuje KNF, wolumen kredytów brutto - w sektorze niefinansowym – wzrósł we wrześniu tego roku o 5,83 mld zł (o 0,5 proc. m/m) do 1 166,9 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 5,1 proc. Wartość depozytów tego sektora wzrosła w minionym miesiącu o 37,7 mld zł do 1 786,8 mld zł (+2,2 proc. m/m i +11,5 proc. r/r). Należności od gospodarstw domowych spadły o 5,6 proc. r/r do 734,2 mld zł, zaś od przedsiębiorstw - wzrosły o 4,4 proc. r/r do 424,3 mld zł.

Wartość portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł we wrześniu 2023 r. o 1,7 mld zł do poziomu 449,4 mld zł (0,37 proc. m/m i spadł w ujęciu rocznym o 8,3 proc.).

W przypadku portfela kredytów konsumpcyjnych wartość ta wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,8 mld zł do poziomu 188,6 mld zł (o 0,4 proc. m/m i wzrosła o 1,3 proc. r/r)

Na koniec września 2023 r. działalność prowadziło: 29 banków komercyjnych, 492 banki spółdzielcze, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

rb na podst. ISBnews