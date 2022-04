Polska firma z grą na... Netflixie

11 bit studios podpisał z Netflix, Inc. umowę, na podstawie której gra „Moonlighter” w wersji na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android będzie dostępna bezpłatnie w ramach subskrypcji Netflix, podała spółka

Producentem „Moonlightera” jest hiszpańskie studio Digital Sun. 11 bit studios jest wydawcą gry. Data udostępnienia „Moonlightera” w serwisie Netflix zostanie ujawniona w terminie późniejszym, podano w komunikacie.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne, wydawca choćby tak znanych tytułów jak This War of Mine, czy Frostpunk. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.

ISBnews, mw

