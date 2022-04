Kto pomaga Ukrainie? Polska zaraz za Stanami Zjednoczonymi!

Liderem pomocy dla Ukrainy są Stany Zjednoczone, a tuż za nimi Polska

Nasz kraj zajmuje tak wysoką pozycję także w odniesieniu do wykazanego wsparcia względem wielkości gospodarki - wynika z zestawienia przygotowanego przez naukowców z Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii.

Poparcie dla Ukrainy ze strony innych państw od wybuchu wojny rozkłada się bardzo nierównomiernie, przy czym szczególnie wspierają go Stany Zjednoczone, kraje Europy Wschodniej i Wielka Brytania. Pokazują to dane Ukraine Support Tracker, nowej bazy danych wsparcia rządu dla Ukrainy, opracowanej przez badaczy z Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii — czytamy w opracowaniu niemieckiego think tanku.