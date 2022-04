Rosji brakuje żołnierzy! "Nie ma kim walczyć"

Marcin Ogdowski, były korespondent wojenny i ekspert ds. wojskowości wskazuje, że Rosja ma poważny problem z mobilizacją nowych żołnierzy. „Nie ma kim walczyć” - pisze.

W swoim wpisie na Facebooku Ogdowski komentuje straty Rosjan. Nawet Kreml przyznaje, że są one wysokie!

Dziś rano jedna z rosyjskich redakcji, powołując się na MON, opublikowała dane na temat rosyjskich strat. Wynika z nich, że dotąd poległo ponad 13 tys. Rosjan (bez najemników), a 7 tys. uznaje się za zaginionych. Zdumiewająca proporcja, która potwierdza dotychczasowe doniesienia o masowym porzucaniu przez rosyjskie wojsko swoich zabitych, która wskazuje również na wstydliwy dla Kremla problem dezercji (nie podejmę się szacowania, ilu z tych 7 tys. to dezerterzy, a ile osób to zabici, których śmierci nie potwierdzili koledzy/dowódcy; Ukraińcy w każdym razie pojmali niespełna tysiąc jeńców, a ich dane przekazywane są drugiej stronie na bieżąco). No więc 21 tys. bezpowrotnych strat, a w tym zestawieniu brakuje informacji o rannych!