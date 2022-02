Rosyjscy żołnierze? "Pijani albo na kacu", "Nie chcieli walczyć"

Rosjanie nie chcieli walczyć? Tak wynika z danych Piotra Langenfelda - pisarza, specjalisty ds. wojskowości i byłego korespondenta wojennego z Afganistanu.

Langenfeld uzyskał informacje dotyczące rosyjskiej armii.

Jak napisał:

Przy dość skutecznym- mimo okoliczności jak się wydaje- oporze armii Ukraińskiej, dowiadujemy się coraz więcej o napastnikach. Coraz więcej przekazów mówi o poddających się Rosjanach- oczywiście to niemasowy ruch- którzy są przemarznięci, często pijani lub na kacu i nie wiedzą gdzie się znaleźli. Wielu sądziło że to element manewrów i nie chcieli walczyć. Najlepszy przykład to oficer plutonu zwiadu z 74 brygady zmechanizowanej.

Co więcej specjalista opisuje, iż Rosjanie mogą nie wytrzymać długiej kampanii, stąd „szarża” na Kijów:

Co do sytuacji, wygląda że ataki z Donbasu i Krymu to jedno, ale Rosjanie chcą szybko uchwycić Kijów i zmienić rząd-że niby złamie to wolę walki. W stolicy Ukrainy rozdaje się masowo broń do obrony wielkiego miasta. Czy próby zajęcia stolicy przez Rosjan mogą oznaczać że ich siły zbrojne liczą na szybką wojnę i nie w smak im mozolna kampania?