Premier o wskaźniku WIBOR: Narzucimy bankom inną stawkę

Od 1 stycznia 2023 r. narzucimy bankom obowiązek posługiwania się inną stawką niż WIBOR - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas XIV Europejskiego Kongresu Gopodarczego.

Jego zdaniem, będzie ona znacząco korzystniejsza dla kredytobiorców.

Premier, który uczestniczy w poniedziałek w XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym poinformował, że rząd zaproponuje „4-punktowy odważny plan który, ma ulżyć kredytobiorcom złotówkowym, ma pomóc przejść im przez ten trudny czas podniesionych stóp procentowych”. „Ponieważ nasz rząd, rząd PiS nie chowa głowy w piasek. Jak dostrzegamy problemy, natychmiast staramy się z nimi zmierzyć” - zaznaczył Morawiecki.

Szef rządu przekazał, że rząd proponuje m.in. „tzw. wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych i będą chcieli skorzystać z takich wakacji kredytowych”.

„One będą skonstruowane następująco: jedna rata kredytowa w kwartale w roku 2022 i 2023 zostanie niejako właśnie przesunięta do spłaty bez odsetek, czyli łącznie w tym okresie będzie to 8 rat kredytowych. Jeżeli ktoś płaci dziś ratę kredytową na przykład 1500 zł i ta rata została podniesiona na 2400 zł - o 900 zł załóżmy - to cztery razy w roku, ta rata kredytowa 2400 zł będzie przesunięta do spłaty bez odsetek, a więc będą to swego rodzaju wakacje kredytowe” - powiedział premier.

PAP/kp