Patkowski: Planujemy nowelizację budżetu na 2022 rok

Wzrost stóp procentowych najboleśniej odczują tzw. multidłużnicy, czyli osoby mające co najmniej 3 wierzycieli - powiedział PAP prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Dodał, że takich dłużników jest w KRD ok. 580 tys., mają do oddania ok. 22 mld zł