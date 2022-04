Link4 z prestiżową nagrodą. Doceniono komunikację marki

Kantar Polska wyróżnił instytucje finansowe, które w ciągu minionego roku najefektywniej kreowały swój wizerunek i dzięki temu zyskały zaufanie i zaangażowanie swoich klientów

Jeżeli chodzi o marki ubezpieczeniowe, to wyróżniona została marka Link4. A konkretniej kreatywność w przedstawieniu reklam firmy.

To dla nas szczególne wyróżnienie, bo przypadające na wyjątkowy czas pandemii. Mimo obiektywnych trudności, z którymi musiała sobie radzić cała branża ubezpieczeniowa, osiągnęliśmy rekordowe wyniki sprzedaży poprzez call center, a to także zasługa ugruntowanej siły naszej marki jako wiarygodnego ubezpieczyciela w niepewnych czasach. Konsekwentnie budowany wyrazisty wizerunek LINK4 przekłada się na zaufanie klientów i nawet w trudnych czasach pozwala nam odnosić marketingowe sukcesy. W ostatnim roku sprzedaż składki w kanale direct pobiła kolejny rekord, z czego jestem szczególnie dumna. Silna pozycja w sektorze sprzedaży bezpośredniej to od lat znak rozpoznawczy LINK4 i zobowiązanie do wciąż lepszych wyników – mówi Patrycja Kotecka.