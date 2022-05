Krach na Wall Street? Wczoraj indeksy nisko!

Po spadkach na poniedziałkowej sesji o 2,0-4,3 proc. indeksy S&P 500, Dow Jones Industrial i Nasdaq Composite, zgodnie zamknęły notowania na najniższych poziomach od roku. Do trzymania akcji w portfelach inwestorów zniechęca kombinacja rosnących stóp procentowych i obawy przed silnym gospodarczym spowolnieniem.

Indeks S&P 500 spadł w poniedziałek 3,2 proc. do 3.991,24 pkt., Dow Jones Industrial zniżkował o 2,0 proc. do 32.245,70 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w dół 4,3 proc. do 11.635,25 pkt. Każdy indeksów na zamknięciu sesji zanotował 52-tygodniowe minimum.

Od szczytu hossy ze stycznia 2022 roku S&P 500 spadł 16,8 proc., Dow Jones od rekordu z również ze stycznia tego roku zniżkował o 12,4 proc., a Nasdaq Composite stracił niemal 30 proc. od szczytu z listopada zeszłego roku.

„To jest znacząca przecena, stymulowana i napędzana przez politykę Rezerwy Federalnej. Jedynym sposobem, żeby w krótkim terminie akcje zanotował dołek i przestały spadać, jest użycie przez Fed jednego z licznych narzędzi, którymi dysponuje, w celu stabilizacji stóp procentowych. Rentowność 10-letnich obligacji musi wrócić poniżej 3 proc. - powiedział Jeff Kilburg z Sanctuary Wealth, cytowany przez serwis CNBC.

Rentowność 10-letnich obligacji rządu USA przekroczyła ostatnio 3 proc. po raz pierwszy od czterech lat. W poniedziałek wynosiła 3,04 proc.

Wzrost rynkowych stóp procentowych szczególnie mocno odbija się na kursach spółek technologicznych. W poniedziałek ponad 3 proc. spadły notowania Mety, Amazon, Apple i Netfliksa. Ponad 9 proc. zniżkowały akcje Tesli i Nvidii.

„Spodziewamy się, że rynki pozostaną niestabilne, a perspektywy są niekorzystne, ponieważ ryzyko stagflacji nadal rośnie. Uważamy, że ewentualne wzrosty w ramach bessy będą ograniczone” – napisał w raporcie analityk Maneesh Deshpande z Barclays.

Mocno w dół, w ślad za ropą naftową, poszły notowania sektora paliwowego. Kurs akcji Occidental Petroleum zniżkował o 10,9 proc., a Schlumberger został przeceniony o 11,6 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec zniżkowały o 6,6 proc. do 102,56 USD za baryłkę, a lipcowe futures na Brent poszły w dół o 6,3 proc. do 105,29 USD/b.

Kurs akcji Palantir Technologies spadł 21,3 proc. Zysk na akcję w I kw. wyniósł 2 centy. Rynek oczekiwał zysku w wysokości 4 centów.

Akcje Rivian zniżkowały o 21 proc. Według źródeł CNBC Ford Motor sprzedaje 8 milionów ze swoich 102 milionów udziałów w producencie pojazdów elektrycznych.

W Europie sesja również zakończyła się znaczącymi spadkami. Paneuropejski indeks Europe Stoxx 600 zniżkował o 2,8 proc. do 418,03 pkt. i zmierza w kierunku 52-tyg. minimum wyznaczonego na sesji 8 marca (415,01 pkt.). Euro Stoxx 50 spadł w poniedziałek 2,8 proc., niemiecki DAX stracił 2,2 proc., a brytyjski FTSE 100 poszedł w dół 2,3 proc.

Dolar utrzymał kurs z piątku wobec koszyka walut - Dollar Index zakończył sesję na 103,68 pkt.

PAP/ as/