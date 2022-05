Premier: pomoc dla kredytobiorców nie będzie impulsem inflacyjnym

Pomoc dla kredytobiorców, którą zaproponuje rząd będzie rzędu 5 mld zł, w skali całej polskiej gospodarki nie jest to wielkość, która może doprowadzić do poważnego impulsu inflacyjnego - ocenił we wtorek premier Mateusz Morawiecki

Jak powiedział Morawiecki na konferencji prasowej, na koniec 2022 r. nominalnie polski PKB osiągnie poziom ok. 3 bln zł, a 5 mld pomocy dla kredytobiorców to jedna szósta punktu procentowego PKB.

Nie mówimy o puli pieniędzy, która w skali globalnej naszej gospodarki doprowadza do jakiegoś poważnego impulsu - stwierdził szef rządu, pytany o inflacyjne skutki pomocy, którą rząd zapowiada. Jeżeli te pieniądze pojawią się w portfelach Polaków, którzy będą chcieli je zaoszczędzić, to nie przyczyni się to do wzrostu inflacji. Tylko te pieniądze będą w depozytach, na lokatach, w różnych instrumentach finansowych należących do Polaków - stwierdził szef rządu.

Jak dodał, „jeżeli ktoś będzie chciał te środki zainwestować, to także będzie dobre dla gospodarki i przyczyni się do wzrostu gospodarczego w przyszłości”. „Jest to dobra synchronizacja różnych elementów naszej polityki gospodarczej” - dodał.

PAP/KG