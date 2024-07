Karty zbliżeniowe biją historyczne rekordy

Aż 98 na 100 kart płatniczych w portfelach Polaków to karty zbliżeniowe – poinformował NBP. To najwyższy wynik w historii i rekordowy w skali europejskiej. W obiegu jest łącznie 46 mln takich kart, a w pierwszym kwartale br. przeprowadzono nimi transakcje o wartości ponad 298 mld zł.

Bank centralny przekazał, że podstawową kategorią kart w Polsce pozostają karty debetowe (85 proc.). Ich liczba w ciągu trzech pierwszych miesięcy br. zwiększyła się o prawie 432 tys. i na koniec marca wyniosła 39 mln. Drugą w kolejności kategorią były karty kredytowe (10,8 proc.), których jest 5 mln (w I kw. br. przybyło ich 43 tys.). W analizowanym okresie karta płatnicza posłużyła klientom średnio 54 razy do realizacji transakcji – zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych. Natomiast średnia wartość pojedynczej operacji dokonanej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 120 zł.

Wartość pojedynczej transakcji to 74 zł

NBP podał także, że w I kwartale 2024 roku przeprowadzono 2,4 mld transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart, co w porównaniu z IV kw. ub.r. oznacza spadek o 1,8 proc. Płatności bezgotówkowe stanowiły 95,2 proc. liczby wszystkich transakcji kartami płatniczymi. Pozostałe 4,8 proc. to operacje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub w sklepach (cashback). W I kwartale br. zsumowana wartość transakcji bezgotówkowych sięgnęła 175 mld zł. Przeciętna karta płatnicza była wykorzystana do realizacji takich transakcji średnio 51,5 razy. Średnia wartość pojedynczej płatności bezgotówkowej wyniosła 74 zł.

Mamy prawie 21 tys. bankomatów

Bank centralny podał także, że na koniec marca 2024 roku funkcjonowało w Polsce 20 869 bankomatów. Natomiast na koniec ub.r. było ich 22 085. Od początku stycznia do końca marca br. zrealizowano 114,5 mln wypłat z bankomatów o łącznej wartości 96,5 mld zł. Średnia wartość jednorazowej wypłaty zwiększyła się w porównaniu z ostatnim kwartałem ub.r. o 1,6 proc., przekraczając 843 zł.

Źródło: PAP

Oprac. GS

