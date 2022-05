Atrakcyjna jak... Polka!

75,4 proc. Polek ma poczucie własnej atrakcyjności. Z kolei 14,1 proc. rodaczek brakuje takiego przekonania. 10,5 proc. nie potrafi się w tej kwestii określić – wynika z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i platformę ePsychlodzy.pl.

Według badania przesłanego PAP, które zostało przeprowadzone przez UCE RESEARCH i platformę ePsychlodzy.pl, 75,4 proc. Polek ma poczucie własnej atrakcyjności. Odmienne zdanie wyraża 14,1 proc., a 10,5 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na pytanie. Jak podkreślono w komunikacie, brak zdecydowania w badaniu jest wyraźny, biorąc pod uwagę to, że dotyczy co dziesiątej Polki, a wynikać on może m.in. ze względów kulturowych.

Zgodnie z wynikami badania za atrakcyjne uważają się głównie respondentki mające od 23 do 35 lat, wśród których odpowiedziało tak 76,7 proc. W grupie wiekowej 36-55 lat taką odpowiedź wybrało niewiele mniej Polek, bo 76,1 proc. 69,8 proc. ankietowanych w wieku w wieku 18-22 lata odpowiedziało, że czuje się atrakcyjnie. Dalej są także Polki z najstarszej badanej grupy, tj. mające od 56 do 80 lat (67,7 proc.).

Z badania wynika również, że atrakcyjnymi czują się przede wszystkim ankietowane zarabiające powyżej 9 tys. zł netto (wśród nich jest to 88,9 proc.), z wyższym wykształceniem (78,7 proc.) i mieszkanki miejscowości liczących między 50 tys., a 99 tys. ludności (84,5 proc.).

Z drugiej strony brak poczucia atrakcyjności towarzyszy głównie kobietom w wieku od 18 do 22 lat, wśród których odpowiedziało tak 22,2 proc., kobietom z miesięcznymi dochodami poniżej 1 tys. zł netto (18,8 proc.), a także z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (20 proc.). Przeważnie są to mieszkanki wsi i miejscowości mających do 5 tys. ludności (18,1 proc.).

Na wyniki badania, jak wskazano w komunikacie, może przyczyniać się wpływ social mediów na życie młodych kobiet, które „mogą porównywać się do osób z social mediów, promujących wyjątkowo aktywny i często bogaty styl życia”.

Każda uczestniczka badania, która wskazała, że nie czuje się atrakcyjna, poproszona została o wskazanie przyczyn takiej odpowiedzi. Najczęściej wskazywany był brak poczucia atrakcyjności fizycznej – 52,8 proc. i przekonanie, że „jest za gruba lub za chuda bądź ma złe proporcje ciała” – 50,7 proc. Kolejną odpowiedzią było czucie się brzydką – 45,1 proc., niskie poczucie własnej wartości – 36,6 proc., a także brak możliwości zakupu rzeczy, które chciałaby kupić – 33,1 proc.

6,3 proc. ankietowanych kobiet wskazało na brak znajomych lub przyjaciół, a 5,6 proc. brak osób, z którymi mogą porozmawiać. Co więcej, 4,9 proc. uczestniczek badania uważa się za mało inteligentne i tyle samo Polek czuje się nieatrakcyjnie z powodu konfliktów rodzinnych.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i platformę ePsychlodzy.pl na reprezentatywnej próbie 1010 kobiet w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.

PAP/ as/