Prezydent: Polska prawdopodobnie włączy się do walki z plagą głodu

Polska prawdopodobnie przyłączy się do walki z plagą głodu na świecie, jeśli eksport płodów rolnych z Ukrainy nie będzie wznowiony - wynika z piątkowej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy podczas gali konkursu AgroLiga 2021

Dzisiaj włączamy się prawdopodobnie do walki z plagą głodu na świecie. Być może, że państwa płody rolne, to co w tym roku zbierzecie państwo z pól, trafi do Afryki, do Ameryki Południowej, do wielu innych miejsc, gdzie będzie ratowało życie - mówił prezydent Duda podczas AgroLigi 2021.

Wojna, która teraz toczy się za naszą granicą na Ukrainie może spowodować ogromny kryzys żywnościowy na świecie, to problem tego, że Ukraina na wielu rynkach stanowiła fundament importu zboża, oleju słonecznikowego, wielu innych produktów rolnych - dodał Andrzej Duda.